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看準台灣客旅遊習慣轉變 越南這地2周內開設2直飛航線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
水晶灣集團總裁阮德志（右2）表示，2周內相繼布局台北-芽莊、高雄-芽莊航線，希望滿足台灣遊客對於舒適、便利旅遊的需求。記者周湘芸／攝影
水晶灣集團總裁阮德志（右2）表示，2周內相繼布局台北-芽莊、高雄-芽莊航線，希望滿足台灣遊客對於舒適、便利旅遊的需求。記者周湘芸／攝影

國境開放滿1年，民眾旅遊熱潮不減，但不少人認為國旅成本高，選擇飛往國外旅遊，各國旅遊業者也看準台灣市場不斷增開航線、包機行程。越南水晶灣集團9月甫開航台北-芽莊直飛航班，短短2周內又增開高雄-芽莊航線，鎖定疫後台灣人較青睞的度假、慢步調特色旅遊商機。

疫後越南異軍突起成台灣旅客第4大出境國，不僅有多家航空公司增開峴港、胡志明市及富國島等航線，旅遊業者也攜手航空公司推出包機行程。長期深耕越南市場的水晶灣集團總裁阮德志表示，短短2周內相繼開設台北-芽莊、高雄-芽莊航線，就是希望滿足台灣遊客對於舒適、便利旅遊的需求。

他指出，由於高雄是台灣南部的重要城市，芽莊也是越南南部的主要城市之一，同位屬於熱帶氣候區，風土民情更為相似親近，因此增加高雄到芽莊的直航包機，可更快速促進兩地的文化交流與經貿合作。

阮德志也說，後疫情時代消費者對出國旅遊有許多轉變和期待，普遍更關注旅行的衛生、安全、健康、自然和文化體驗，也希望擁有更靈活的旅遊行程安排。水晶灣集團將整合集團旗下資源，如遊艇、郵輪公司、度假酒店、餐飲事業、娛樂商城、購物中心、以及SPA水療、美容、醫療保健等，打造出更多客製化的「水晶三角」樂活行程。

他說明，水晶灣集團打造的越南旅遊品牌「水晶三角」，聚焦在越南中南部，將慶和省、寧順省、林同省的重要景點和體驗依不同特質，歸納出不同風格的水晶樣貌，包括慶和省芽莊「藍色夢境（藍水晶）」、林同省大叻「自然天堂（綠水晶）」、寧順省美丁「原真淨地（白水晶）」。

越南 航線

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