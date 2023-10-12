東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

人吃五穀雜糧哪有不生病，不過身體一有狀況就要聽從醫師的囑咐，乖乖吃藥治療。新光醫院心臟內科醫師陳冠任在臉書分享一名婦人的情況，對方因為胸悶胸痛而求診，做了心電圖和胸部X光後，竟然呈現急性心肌梗塞，趕緊幫她通血管。事後才知道婦人的膽固醇非常高，雖然有用藥物控制，但有時候卻會忘了吃，讓陳冠任聽了也搖頭。

2023-10-12 15:35