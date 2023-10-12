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東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周天氣三段變化，東北季風減弱、增強又減弱，各地早晚溫差明顯。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
未來一周天氣三段變化，東北季風減弱、增強又減弱，各地早晚溫差明顯。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，未來一周天氣三段變化，東北季風減弱、增強又減弱，明後天各地多雲到晴為主，周日雨區擴大，桃園以北、東半部局部短暫雨，下周一起各地又恢復多雲到晴為主，東半部、基隆北海岸降雨轉趨零星。一周各地溫度起伏雖不大，但日夜高低溫差明顯，北可能差8度、中南部可能差10度，早出晚歸留意適時增添衣物。

中央氣象署預報員張承傳說，周五至周六，東北季風減弱，水氣偏少，各地多雲到晴為主，僅東半部地區、基隆北海岸零星短暫雨；午後中部山區、南部地區局部短暫雷陣雨。

周日至下周二，東北季風增強，水氣僅周日稍多，因此周日迎風面降雨明顯，桃園以北、東半部局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區局部短暫雷陣雨。

下周一起，水氣減少，各地恢復多雲到晴，迎風面東半部、基隆北海岸降雨轉趨零星；午後中南部山區局部短暫雷陣雨。下周三至下周四，東北季風又減弱，水氣再少。

未來一周整體變化不大，北部普遍高溫26至28度、低溫20至21度；中南部普遍高溫30至32度、低溫22至24度。

另外，強颱布拉萬距離台灣極為遙遠，未來預估朝日本東南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。

未來一周降雨示意圖。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨示意圖。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫

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