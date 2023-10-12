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觀光署研擬旅宿業開放外籍移工 公協會提3大建議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
因應缺工問題，觀光署研擬旅宿業開放聘用外籍移工方案。圖／本報資料照
因應缺工問題，觀光署研擬旅宿業開放聘用外籍移工方案。圖／本報資料照

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工問題至今未解，行政院擬開放旅宿業聘雇外籍移工，交通部觀光署近日與業者代表討論執行細節，據了解，旅宿業相關公協會會中已初步提出3大建議，包括開放外籍移工至少要達6千個以上名額；以勞動部訂定的核配比率，避免申請的名額都集中在特定區域；現有本國旅宿業勞工薪資補助要持續進行。

交通部、勞動部近期規畫將開放聘用外籍移工，昨與觀光署開會的中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長鄭昇昌表示，初步已達大致共識，但關鍵在於後續勞動部能否接受，他認為，若開放外籍移工至少要達6千個名額以上，才能對市場產生足夠勞動效果。另為避免集中在特定區域，勞動部會有開放可申請移工的核配比率。

他說明，初步提出核配比率將以業者投保人數當基準點，並以房間數設限，假設一間旅館有80間房間，以每名房務員可整理8間為標準，最多就有10名房務人員，再乘以核配比例作為該業者可申請移工人數上限。另外，開放移工是因應短期接待大量旅客量能，開放後也希望現有的本國勞工薪資補助能持續進行，培養國內中長期房務人才。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧也說，國境開放滿一年，長期苦在人力問題無法將房間開到最大量，明年觀光署訂定1200萬人次國際觀光客目標，旅宿業也需要有相對量能接待，觀光旅館開放移工的配比應會跟一般旅館有所差別。

針對外界質疑「旅宿缺工是假議題」，開放移工恐讓旅宿業勞工環境更惡劣。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元怒批，旅宿業缺工缺成這樣是事實，長期以來一直爭取開放外籍移工，希望這次不要再受外界影響被阻擋。鄭昇昌也說，過去針對旅宿業缺工已盡最大努力，開放移工從事基礎工作，並不會影響本國勞工權益。

移工 勞動部

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