週年慶必敗推薦！網友公認「穿過就回不去」的FitFlop，旅行必備絕對是這一雙！

銀色芒草、滿山楓葉紅、漸層變色的落羽松……，都是秋季限定美景，秋冬正是出遊的最佳時機，想要走進大自然讓心情沉澱，或是來趟城市輕旅行，怎能少了一雙好走又好看的鞋！網友公認人體工學超強、「穿過就回不去」的英國品牌FitFlop推出秋冬新款，從休閒鞋到運動鞋，舒適有型又百搭，趁週年慶優惠入手超划算！

RALLY系列爆紅休閒鞋一次出列！復古時尚永不退潮

FitFlop新一代RALLY小白鞋，光是極簡外型就先給滿分！軟皮滾磨皮革鞋面手感超柔軟，膠底加強防滑，加上符合人體工學並且友善地球的彈力中底，外出、旅行、逛街，舒適度百分百！經典網球鞋款帶著復古潮流感，不管搭褲裝或裙裝都不會失手，是秋冬鞋櫃裡不可或缺的單品之一！

【RALLY系列】軟皮復古膠底休閒鞋。 圖／FitFlop 提供

秋冬想要來點溫暖沉穩的顏色？RALLY系列牛巴戈皮復古膠底休閒鞋，簡約流線鞋身與暖系色調完美融合，質感溫潤、腳感輕盈，低調卻散發迷人復古韻味，讓你輕鬆穿出自我風格，正式場合穿也沒問題！

【RALLY系列】牛巴戈皮復古膠底休閒鞋。 圖／FitFlop 提供

想要穿得舒適又不失少女感，RALLY系列麂皮拼接撞色後跟休閒鞋，甜度破表的玫瑰鹽粉與葡萄紫的顏色讓人瞬間少女心噴發！麂皮與皮革展現經典與潮流之間的衝撞與融合，後跟內襯加厚設計溫柔包覆足跟。不只好穿好走，時髦度更高級，就算每天穿著上班也能輕鬆搭出時尚休閒氛圍感。

【RALLY系列】麂皮拼接撞色後跟休閒鞋。 圖／FitFlop 提供

2023銷售冠軍F-MODE厚底休閒鞋！舒適百搭更實穿

時尚精緻控必收！2023銷售冠軍來了！F-MODE鉤針編織系列厚底休閒鞋，高質感皮革，搭配彷彿精緻手工藝品的鉤針編織鞋面，精緻細節更增添造型感，加上FitFlop專利全新 Microwobbleboard™ 三密度微搖板中底，高回彈紓壓，有效分散足底壓力，給你全天候的舒適步伐。超輕量增高厚底設計，雖是厚底鞋款依然好穿好走，休閒中不失質感，上班時搭配寬版褲裝，展現都會時尚風格，假日時更能依照自己的心情，隨意搭出可甜可鹽的時尚態度。郊外踏青或是一整天穿梭繁忙都會中，依然舒適展現優雅自信。

【F-MODE系列】左：鉤織縫邊皮革厚底休閒鞋。右：鉤針編織麂皮厚底休閒鞋。 圖／FitFlop 提供

秋天想要來點小改變，不妨可以嘗試這一雙，F-MODE復古撞色皮革拼接厚底休閒鞋，堪稱「2023復古風潮絕對完封款」，肯定是潮人必收！皮革拼接麂皮的鞋面設計，加上復古風撞色搭配，走在秋天的街頭，光是腳踩這雙鞋就充滿能量感！

運動風厚底休閒鞋魅力無限！F-MODE復古色系針織厚底休閒鞋，針織拼接麂皮的鞋面，有個性又不失女孩優雅氣質，超輕量厚底設計施展小心機，讓雙腿展現更加修長的視覺效果，秋冬經典不敗的學院灰和奶茶色更是讓鐵粉瘋狂，天天都要穿起腳上那雙F-MODE厚底休閒鞋，成為自己最喜歡的模樣！

【F-MODE系列】左、中：復古撞色皮革拼接厚底休閒鞋。右：復古色系針織厚底休閒鞋。 圖／FitFlop 提供

運動族必收！VITAMIN FFX系列強勢攻心

喜歡運動、路跑的朋友，FitFlop讓你戰力更加值！VITAMIN FFX系列黑暗之光針織運動鞋，高包覆性設計穩固運動中的雙足，帶來透氣又包覆的支撐感。在秋冬涼爽的夜晚出門散步、慢跑，「GLOW IN THE DARK」夜光色系能在較暗的環境提升安全性。此外FitFlop專利中底置入的超輕量彈力碳纖維板，加上高回彈避震系統，不論是健身運動或是日常休閒，都能讓雙腳感受到無與倫比的舒適！同時推出男女鞋款，情侶一起穿著運動放閃，甜蜜指數更飆升！

【VITAMIN FFX系列】黑暗之光針織運動鞋。 圖／FitFlop 提供

廣受好評的VITAMIN FFX 針織運動鞋也全新再升級！針織材質及高包覆性的設計，同樣採用Neodynamic™創新動力科技中底，提供絕佳的穩定性和支撐性。實力與顏值兼具的多功能運動鞋，減輕腳部負擔，讓人穿上後就不想脫下來！男款同步推出，運動上班兩穿，意外百搭！

【VITAMIN FFX系列】 針織運動鞋。 圖／FitFlop 提供

FitFlop Taiwan官網週年慶，現在入手超划算！

FitFlop到底有多實穿？網友公認「穿過就回不去」！精選多款系列新品，趁週年慶入手最划算！FitFlop Taiwan官網週年慶自10/12開跑，至11/13為止，除了祭出新品85折優惠，購買原價4,000元以上鞋款每雙再送迷你帆布包 (乙個)，消費滿10,000元加碼送毛毯抱枕 (乙個)，數量有限，送完為止！FitFlop Taiwan官網：www.fitflop.tw

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