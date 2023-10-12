2024邁入排碳有價時代 環境部公告兩子法鼓勵自主減量

明年開始，我國將邁入排碳有價的時代，根據環境部統計，未來年排放量2.5萬噸、全台512家大型排放源要開徵碳費；環境部今天發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」，提供業者申請自願減量以及增量抵換的參考，同時，也鼓勵事業及各級政府提出自願減量專案，並且取得「碳權」。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，今天提出的兩項子法，都是氣候法裡面跟碳定價有關的辦法，要達到減量的目標，最重要的就是徵收碳費的工具，徵收碳費在氣候變遷因應法中，外界關切的包括碳費徵收對象、期程還有自主減量計畫這些工作，所以目前也規劃年排放量2.5萬公噸以上事業約512家，在明年的排放量就會被徵收碳費。

蔡玲儀說，減量並非僅有大型排放源512家的責任，所以今天公布的兩個子法，鼓勵更多事業、民間單位，可以透過自願減量的方式來申請，取得減量額度，也是就是外面俗稱的「碳權」，減量額度的取得，都是在國內經過嚴謹的、可量測、可報告的程序取得減量額度，可以提供為國內其他的排放抵換使用，希望更多部門，更多事業、企業來參與，可以促進國家階段管制目標達成。

她表示，依照我國的國家制定貢獻NDC目標，要在2030年比基準2005年減少24%加減1%，這目標當然對大家來講，是一個蠻嚴格的挑戰，尤其是在這過程當中，有很多新的開發案會進來，包括科學園區、工業區的開發，溫室氣體會增加，所以怎麼樣對於新設、新增的排放量進行管理，後既有的排放量大家去加減量力道，所以共同去努力，就是要達成2030年23%至25%的減量目標。

蔡玲儀表示，針對較大的排放源，希望透過碳費機制設計，如果不減量，就要繳交一般費率的碳費，若願意積極加快加大減碳力道，就會規畫優惠減碳費率，所以一般費率與優惠費率的設計，會是接下來要去規劃討論的重點。