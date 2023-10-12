台鋼獵鷹與奇美醫院簽署MOU 成為球員堅強後盾

台南台鋼獵鷹今天與奇美醫院簽署合作備忘錄，日後由奇美醫院提供球團與職業籃球運動員醫療照護及全方位的預防醫學，成為台鋼獵鷹堅實醫療後盾，讓球員可以無後顧之憂，在球場上全力以赴爭取佳績。

此次合作備忘錄簽署儀式由院長林宏榮與台灣鋼鐵集團會長謝裕民代表舉行，球員谷毛唯嘉、呂濟而、呂冠霆同樣出席見證。

林宏榮表示，此次雙方的聯手代表院方對於運動醫學向前邁進一大步。此次簽署後，將透過過全方位醫學的輔助，強化球員的運動表現及降低運動傷害，尤其是對於高強度運動的職業籃球員更是特別重要。良好的訓練可避免球員過度疲勞，更增進球員職涯的長久性。

院方補充，未來醫院骨科部將結合相關單位組成完整醫療團隊，為球隊建立專屬的個人醫療檔案，不論從肌肉骨骼評估，到返場評估，甚至提升球員運動表現等，提供球隊每位球員的身體狀況，若球員有任何受傷情形，能透過專屬的綠色通道，迅速精準地提供相關檢查、治療及後續照護。