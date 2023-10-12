如何判斷雞蛋新不新鮮？ 營養師教4招：一杯鹽水見分曉
雞蛋富有營養又可以變出各式各樣的料理，是多數人喜愛的食材之一，但是懂吃也要懂得如何挑選。營養師彭逸珊就在臉書教大家如何判斷雞蛋的新鮮度，除了注意盒子上的日期、蛋殼上的粗糙厚實度之外，還有用鹽水就可以輕鬆檢驗出新不新鮮。
彭逸珊在臉書《愛健康營養師 珊珊》寫道，外食族很難判斷出所吃到的蛋新不新鮮，但至少會希望買回家的雞蛋是新鮮的，至於要如何辨別出蛋的新鮮度，她也教大家4種方法：
1.注意標示日期：注意洗選蛋印上的日期，購買散蛋可詢問店家進貨日
2.選外殼粗糙厚實：外殼薄的雞蛋細菌較容易經由氣孔進入而不新鮮
3.鹽水測試沉底部：將雞蛋放入6%鹽水（1000ml水＋60g鹽）中，沉底部為新鮮蛋
4.蛋黃飽滿有彈性：打蛋後若發現蛋黃扁扁的容易散開，代表已放置一陣子
除此之外，彭逸珊也提醒大家3點注意事項，第一「清潔蛋殼再冰冷藏」，因為散蛋比較容易有雞糞、雞毛殘留在上面，所以一定要以流動水沖乾淨並擦乾後再冰入冰箱；第二「注意購買日期」，先買回來的蛋先使用，避免囤貨以及混合不同批雞蛋；第三「打蛋前再次清潔」，打蛋之前要用自來水清潔外殼，避免細菌、髒污一起掉入食物中。
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