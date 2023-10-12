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全台每年2.4萬人死於吸菸 媽媽團體籲「禁紙菸」送陳情書到立院

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領近十名媽媽志工，要求政府應全面禁售紙菸，且在沒有全面禁售紙菸之前，應對紙菸做健康風險評估審查，事後將陳情書送往立法院，目標是讓台灣成為無二手煙之島。記者翁至成／攝影
新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領近十名媽媽志工，要求政府應全面禁售紙菸，且在沒有全面禁售紙菸之前，應對紙菸做健康風險評估審查，事後將陳情書送往立法院，目標是讓台灣成為無二手煙之島。記者翁至成／攝影

新菸害防制法今年3月上路，而紙菸並未納入風險評估，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領近十名媽媽志工，高聲呼籲全台灣每年有2.4萬人死於吸菸、3000人死於二手菸害，要求政府應全面禁售紙菸，且在沒有全面禁售紙菸之前，應對紙菸做健康風險評估審查，事後也將陳情書送往立法院。

何若萍今天帶著帶領近十名媽媽志工開記者會表示，「近5個月有11款新的紙菸上市，都沒有經過健康風險評估審查」，她說紙菸危害性大、最毒，美國從2007年起，新上市所有菸品都要做風險評估，而台灣紙菸商機每年高達2000億元，非紙菸占不到1%，從毒害、市占及借鏡美國，要求國健署對所有紙菸做健康風險評估審查。

新菸害防制法今年3月22日公布施行，最關鍵的健康風險評估審查始終毫無進度，釀加熱菸卡關，但政府反而沒把紙菸納入風險評估。根據國健署網站，台灣每年有2.4萬人死於吸菸、3000人死於二手菸害、每年因二手煙罹病約15萬至23萬人，平均2至3分鐘就有1名不吸菸者因他人吸菸而罹病。

何若萍在記者會上拿出紙菸盒一一放上去，其中4月和5月各上架3款，8月上架5款，而這些新上市紙菸沒有任何一包經過風險評估審查，她強調，媽媽志工的目標是讓台灣成為無二手煙之島。

何若萍說，台灣每年的菸品商機高達2000億，扣除1%的其他菸草產品，99%都是紙菸市場，她特別用山東大餅象徵紙菸利益，切除1%的非紙菸市場，用一支骨董天秤鉤起這塊山東大餅，另一端象徵國民健康的秤頭砝碼立刻彈飛，「如此大的利益，果然導致國民健康徹底被犧牲」。

何若萍指出，紐西蘭已經立法全面禁售紙菸，英國首相也表明要向紐西蘭學習，在設定的期限內規劃落日條款，讓英國有朝一日能夠全面禁售紙菸，反問英國能，為何台灣不能？呼籲各政黨不應該接受特定業者關說，護航紙菸不用進行健康風險評估，把國民健康當成犧牲品，讓最毒的紙菸繼續大賺毒害全民，事後也把陳情書送往立法院。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領近十名媽媽志工，要求政府應全面禁售紙菸，且在沒有全面禁售紙菸之前，應對紙菸做健康風險評估審查，事後將陳情書送往立法院，目標是讓台灣成為無二手煙之島。記者翁至成／攝影
新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領近十名媽媽志工，要求政府應全面禁售紙菸，且在沒有全面禁售紙菸之前，應對紙菸做健康風險評估審查，事後將陳情書送往立法院，目標是讓台灣成為無二手煙之島。記者翁至成／攝影
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新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今天帶領近十名媽媽志工，要求政府應全面禁售紙菸，且在沒有全面禁售紙菸之前，應對紙菸做健康風險評估審查，事後將陳情書送往立法院，目標是讓台灣成為無二手煙之島。記者翁至成／攝影

國健署 菸草

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