職場如地獄！醫護過勞、難參與決策 醫療工會籲22日上街

新冠疫後醫護人員大量離職，政府端出新增國考次數、護理人員夜班加薪等措施，卻難力挽狂瀾，台灣醫療工會聯合會今舉辦記者會，說明醫療勞動現場充滿過勞、人力比不合理等問題，加上醫療投資過少、基層人員排除於決策之外，導致勞權困境雪上加霜，「有如煉獄」。工會將於22日中午在立院發動「地獄職場嘉年華，醫療勞權大遊行」，民眾不論是否為醫護人員，均可參加響應。

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩指出，台灣經常性醫療支出GDP占比僅6％，占比偏低，先進國家多為8%至12％間。全民健保法規定，政府應負擔36%健保費用，但政府將身為公務人員雇主應負的健保費也計入36%內，即把雇主、政府二角色混用，造成不足額支出，呼籲應足額提撥健保費用至36%。

郭蕢瑩也說，健保給付與醫療人員勞動權益相關，但健保委員會中有僱主代表、被保險人代表以及專家學者代表等，卻沒有基層醫護勞代表參與會議，僅由醫療機構資方代表發言，導致勞工權益常被忽略，應增加至少一席基層醫療人員代表保障席位。

她表示，政府只喊加薪、增加國考次數、新設醫事人員學系及名額等，但應從各層面改革，才能治標又治本。尤其健保投資影響全部醫療人員，又與民眾、病友密切相關，呼籲大選後掌權者正視問題。

中華民國家庭照顧者總會副主任張筱蟬表示，醫療人員面對不友善的職場環境，直接、間接影響醫病關係，以及病人就醫權利，同時影響家庭照顧者，造成照顧問題狀況百出，照護負擔愈來愈大，惡性循環之下，整體照護就會陷入不穩定狀態，「醫護人員好、照護才會好，家總呼應提升專業、補足人力，以民眾需求為出發點，看到醫療人員人力困境。」

另外，張筱蟬表示，健保署日前推動住院整合照護計畫，該計畫設計利益良善，希望持續推動，並呼籲更多醫院加入計畫，醫護、護佐人力補足到位，病患、家屬能獲得友善照顧。

郭蕢瑩表示，台灣醫療工會聯合會發起遊行活動，22日中午12時30分在立法院群賢樓前集合，除了舞台活動，也有遊行活動，繞凱道、中山南路一圈回到原點。活動現場有體驗活動，過程和平進行，有歡樂氣氛傳達訴求。希望民眾不要認為自己不是醫療人員，醫療就在你身邊，請大家攜家帶眷參加活動。