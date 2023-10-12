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美豬標示不實有「洗產地」之嫌？ 薛瑞元反駁澄清：會嚴懲
日前美國豬肉因桃園市2業者「標示不實」，引發在野黨質疑有「洗產地」之嫌。衛福部長薛瑞元表示，沒有萊豬洗產地一事，而食安法有兩種要處罰的類型，一個是影響健康，一個是詐欺。
薛瑞元今出席立法院衛環委員會表示，被認為是洗產地是因為食藥署從系統進口商中發現有出口到下游廠商紀錄，但是下游廠商卻沒有登記販售美國豬肉，因此發現落差。衛福部會持續比對系統，並且到後市場稽查，確認是否有標示完全。
立委洪孟楷質疑是否發生洗產地，並表示前部長陳時中曾表示「不會在台灣包裝就變台灣豬」，農業部前部長陳吉仲也說「溯源管理100%」，現在是否通通破功。薛瑞元強調，沒有承認洗產地一事，僅是針對提問回答。食安法有兩種要處罰的類型，一個是影響健康，一個是詐欺。
立委賴香伶也說，衛福部一直強調主動追查、資訊勾稽發現標示不實，為何到現在才發現？薛瑞元回應，會嚴懲，不要讓其他業者效仿。立委蘇巧慧也呼籲，台灣沒有萊豬，但是抽查發現標示不實，卻演變成進口不安全食品、洗產地，政府應該擔起責任、澄清假消息。
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