長榮航空首度跨足NBA　攜手休士頓火箭隊共迎賽事

長榮航空今天（12日）宣布與美國職業籃球聯賽（NBA）休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，也是該球隊唯一的航空公司贊助商，此為長榮航空首度與NBA球隊正式合作，自2023年下半年開始至2026年，連續三年攜手火箭隊共同迎接每一場賽事，長榮航空企業識別看板在全新賽季正式開打後，將於休士頓火箭隊主場Toyota Center正式亮相。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮航空自2015年開闢休士頓直飛台北航線，天天直飛休士頓，提供每周7班的便捷服務，為往返休士頓以及美國西南部的旅客提供最舒適的飛行體驗；休士頓火箭隊作為NBA最具代表性的球隊之一，非常開心與其成為官方合作夥伴。

休士頓火箭隊商業運營總裁Gretchen Sheirr指出，長榮航空致力於提供旅客卓越的飛行體驗，與休士頓火箭隊始終將球迷擺在優先順位的初心不謀而合，因此非常期待此次與長榮航空的合作，同時更希望世界各地的球迷，能透過長榮航空每日飛航休士頓的航班，體驗五星級的空中服務，並親自前往球場為火箭隊加油。

長榮航空表示，積極布局全球航網，耕耘北美市場更是超過30年，優質的服務品質讓近年轉機旅客更是大幅提升，其中以菲裔旅客成長快速，躍升為北美航線轉機旅客的第1名。此次成為休士頓火箭隊官方合作夥伴，以旅遊結合運動行銷方式，開拓當地市場。

為慶祝雙方結盟，長榮航空特別於10月25日全新賽季開打當晚，準備「航班限定驚喜好禮」，致贈搭乘BR51休士頓至台北的旅客，每人一件火箭隊與長榮航空聯名T-shirt，並在畫位櫃檯、貴賓室及登機門準備火箭隊吉祥物-「火箭熊」拍照看板，與旅客共同分享這歡樂的時刻。

此外，旅客只要拍照打卡還可獲得多項長榮航空Logo禮品，此外在11月1日長榮航空也特別冠名贊助火箭隊年度活動「菲律賓之夜」(Filipino Heritage Night)，除了邀請當地企業用戶、旅遊同業參與，也希望吸引當地熱愛體育活動的民眾共襄盛舉，共同推廣健康的運動風氣。

長榮航空長期贊助國內外各項體育賽事，除了今年9月宣布成為美國職棒舊金山巨人隊唯一合作的國際航空公司外，更與已合作6年的美國職棒洛杉磯天使隊推出「全壘打慈善贊助」活動，經10月1日賽季結束後結算，長榮航空共捐贈12.4萬美金予「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」，運用於關懷青少年議題的公益活動，此次與休士頓火箭隊的合作，讓大家更認識來自台灣的長榮航空，使其關注體育發展的企業形象，深烙在當地民眾及球迷心中。

長榮航空也長期關注台灣的體育發展不遺餘力，在近期舉辦的杭州亞運中，特別贊助免費超額行李，並提供皇璽桂冠艙及豪華經濟艙包艙、客製化的機上服務及餐點，用行動展現對於體育賽事的支持，而中華隊選手也不負眾望屢傳捷報、勇奪佳績，其中更有多名運動員為長榮航空長期支持的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎以及「小林同學」林昀儒等優異選手。