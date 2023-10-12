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衛福部稱我國無萊豬 遭藍委追問質疑

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委賴士葆（左）與衛福部次長王必勝（右）12日於立院交火萊豬問題。（直播截圖）
國民黨立委賴士葆（左）與衛福部次長王必勝（右）12日於立院交火萊豬問題。（直播截圖）

美豬爆出「洗產地」的爭議，衛福部官員澄清，沒有「洗產地」的狀況，只是業者是「標示不實」，更強調「台灣沒有萊豬」！國民黨立委賴士葆12日表示，美豬邊境檢驗今年從「逐批」變為「抽驗」，根本無法保證有無萊劑，更應直接放行，所有豬肉產品明確標示內容物資訊。

美豬竟成文字遊戲

針對日前美國豬肉因桃園市2業者「標示不實」，引發在野黨質疑有「洗產地」之嫌。衛福部長薛瑞元強調，「台灣沒有萊豬」，美國豬肉開放進口至今，並未查到任何含萊克多巴胺瘦肉精的美豬，而衛福部會持續比對系統，並且到後市場稽查，確認是否有標示完全。

衛福部次長王必勝則解釋說，業者進口豬肉時即標示「美國」，並非經過加拿大加工後，標示產地為加拿大進口，並非「洗產地」而是「標示不實」。

民進黨立委吳秉叡質疑，查獲廠商美豬進口紀錄異常後，通知地方政府稽查後，查出違法標示產地，「這不是洗產地這叫什麼？」王必勝回應說，洗產地應該是A國產品到B國加工後，當作是B國的產品販售，但本案的2家業者進口豬肉到台灣時，就已標明是「美國豬肉」。

萊豬問題講不清

賴士葆則提問，衛福部已明確表示，「目前市面上沒有查到萊豬」，但今年開始美國邊境查驗比率調降成20%到50%的抽批檢驗，「你敢說市面上一點萊豬都沒有，鬼才相信！」

王必勝答說，「這就是我們用科學的方法……」賴士葆隨即打斷他說，「什麼科學！2成到5成的抽驗，根本無法證明市面上沒有萊豬，為何不直接直接標示萊劑呢？」

王必勝表示，從100年到今年初都是逐批檢驗，在經過查廠之後，才改為20%到50%的抽批檢驗，且立法院的決議是不得低於10%，也都符合規定。賴士葆痛批，公投已通過進口美豬，到底為什麼不能在產品標明「有無萊劑」，讓民眾可以自行進行選擇，次長還是沒有回答問題。

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