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1022醫療勞權大遊行 盼加薪、不過勞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣醫護長期超時工作、人力不足，應儘速調整護病比，並提升待遇！」醫團身穿各類萬聖節服裝，12日於立院門口呼籲民眾響應22日的「醫療勞權大遊行」，醫團提出4大訴求，包括不已病床數推算人力配置、主治醫生納勞保、減少獎金與增加負擔健保等內容，盼政府能看見已不堪負荷的醫護人員處境。

護病比被稀釋

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩表示，醫護人員身穿巫師、殭屍與吸血鬼等「鬼服裝」，就是要傳達他們已經累得跟「鬼」一樣，呼籲22日遊行當天，與會民眾穿上特殊服裝一起響應。他們提出「人力補足、不過勞」、「安全職場、不煩惱」、「尊重專業，提升待遇」與「政府投資，救健保」4大訴求，盼政府採納。

「人力補足，不過勞」方面，台灣醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡表示，疫情前救已經有醫療人力不足問題，疫情後因醫護不堪負荷而更嚴重，我國目前雖以護病比規範護理師照顧病患上限，但採取全日、全月與全院平均計算，導致數字容易被稀釋，護理人員照顧的人比數據呈現還要多。

不能無端解雇醫護

另外，醫檢師與放射師是用病床數推估人力配置，但門診與急診（沒病床或很少）卻有大量醫檢需求，導致醫檢師負擔加重，盼以更合理的指標作為人力評估依據；「安全職場，不煩惱」方面，台灣護理產業工會理事長羅運生直言，許多醫院要求醫護上「八八班」（連上12小時）與「花花班」（早晚交錯排班），醫護已不堪負荷。

羅運生說，政府目前打算用增加招生與考試解決人力荒，但醫護人力缺的原因是過勞、缺乏保障裁不願留在職場，包括主治醫生因未納《勞基法》與《醫療法》保障工作權，容易出現無預警被解雇的狀況，盼未來能在相關法律中明文確保醫護工作權。

薪資應整併計算

「尊重專業，提升待遇」上，新北市職能治療師工會會員林鈺祥指出，《職能治療師法》20多年未修定，許多規範早已過時，如職能治療師不能在未經醫生允許，向民眾實施「促進健康」所需治療，而醫療人員低薪亦是長期問題，醫院巧立名目各種獎金、津貼，以規避勞健保與方便管理，盼法規將醫療人員薪資整合計算。

「政府投資，救健保」上，醫團指出，台灣「醫療健保支出與國內生產毛額比」與先進國家相比偏低，反映政府對醫療保健領域投入不足，因此醫療人員薪資不佳，《全民健康保險法》規定政府應負擔36%健保費用，但政府卻將公務員的健保費納入計算，給醫療院所的健保費就變相減少，且健保分配的談判缺乏「醫療勞工代表」，未來盼修法納入。

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