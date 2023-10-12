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薛瑞元：台灣無萊豬 標示不實不代表安全有問題

中央社／ 台北12日電

美豬「洗產地」爭議未歇，衛生福利部長薛瑞元今天說，政府嚴格把關進口美豬，從實地查廠、邊境把關、後市場稽查，台灣至今未檢出萊豬，標示不實不代表安全有問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「中華民國113年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」，衛福部長薛瑞元列席備詢。

近期有業者將美豬與加拿大豬混製肉品，產地卻只標示加拿大，引發洗產地爭議。民進黨立委蘇巧慧質詢指出，日前才發生巴西進口蛋爭議，這次又有美豬事件，外界質疑政府把關不力，但台灣根本沒有萊豬，只是業者標示不實，衛福部應擔起責任，澄清假消息。

薛瑞元答詢表示，政府嚴格把關進口美豬，首先是確保來源，去年9月已實地查廠沒有問題；第2關是邊境把關，自開放美豬以來採逐批檢驗，因實施2年都無問題，改為抽批查驗，現在再恢復為逐批檢驗，為期一季；第3關則是後市場稽查，透過比對進口商與下游廠商的販賣紀錄，確保國內豬肉品質。

國民黨立委洪孟楷則質疑，源頭如果沒有控管好，是否為食安問題，廠商標示不實算不算黑心廠商，且前衛福部長陳時中、前農業部長陳吉仲都曾承諾溯源管理達100%，希望稽查單位與進口單位討論相關事件是否有破口，後續不要再出現類似「洗產地」的狀況。

薛瑞元說明，食品安全衛生管理法有2種類型的違規樣態，一種是影響健康如添加違法成分等，另一種則屬詐欺，兩種行為皆須處罰；標示不實較接近詐欺，如果豬肉檢驗沒有問題，不能直接與食安問題劃上等號。

台灣民眾黨立委賴香伶表示，衛福部一直強調主動追查、資訊勾稽發現標示不實，為何進口這麼久到現在才發現，未來要如何杜絕這類事情再發生。薛瑞元強調，一定會嚴懲，以儆效尤，不要讓其他業者去學著做。

美豬 薛瑞元

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