長榮北美航班增至每周87班 首跨NBA攜休士頓火箭隊合作

看好北美航網市場，長榮航空表示，目前每周84班直飛北美八大航點，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓、西雅圖、加拿大多倫多與溫哥華；自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周10班，飛往北美航班將達每周87班。另外，長榮航空也宣布與美國職業籃球聯賽（NBA）休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，首度跨足NBA籃壇殿堂。

長榮航空宣布，與美國職業籃球聯賽（NBA）休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，也是該球隊唯一航空公司贊助商，此為長榮航空首度與NBA球隊正式合作，自2023年下半年開始至2026年，連續三年攜手火箭隊共同迎接每一場賽事，長榮航空企業識別看板在全新賽季正式開打後，將於休士頓火箭隊主場Toyota Center正式亮相。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，休士頓火箭隊為NBA最具代表球隊之一，非常開心與其成為官方合作夥伴。長榮航空自2015年開闢休士頓直飛台北航線，天天直飛，提供每週七班服務，期待與火箭隊合作後，球迷可透過長榮航空綿密飛航網絡，經由台北轉機前往亞洲各大城市。

長榮航空表示，慶祝雙方結盟，10月25日全新賽季開打當晚準備「航班限定驚喜好禮」，致贈搭乘BR51休士頓至台北的旅客，每人一件火箭隊與長榮航空聯名T-shirt，並在劃位櫃檯、貴賓室及登機門準備火箭隊吉祥物-「火箭熊」拍照看板，旅客只要拍照打卡還可獲得多項長榮航空Logo禮品。

此外，11月1日也特別冠名贊助火箭隊年度活動「菲律賓之夜」（Filipino Heritage Night），邀請當地企業用戶、旅遊同業參與，希望吸引當地熱愛體育活動民眾共襄盛舉。