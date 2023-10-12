基隆TPASS月票10/16上線 購基隆月票用一卡通最高回饋50%

一卡通公司今宣布「基隆市公共運輸定期票」即日起開始販售，10月16日正式上路，只要288元市內台鐵及公車30天內均可不限次數搭乘。一卡通公司也特別針對基隆月票加碼，即日起至今年底iPASS MONEY用戶使用一卡通記名卡購買基隆市區月票，最高有機會獲得50%回饋。

「基隆市公共運輸定期票」即日起販售，販售地點為台鐵車站（基隆、三坑、八堵、七堵、百福）、基隆東岸商場1樓、信二停車場、安樂區公所、國立台灣海洋大學。民眾可持一卡通儲值卡（社福卡及優待卡、國小基隆樂學卡除外）、一卡通聯名卡及一卡通Debit卡（效期需60天以上）、基隆樂學卡等前往購買設定月票。

基隆市府也同步推出基隆紀念版「TPASS行政院通勤月票一卡通」，想要收藏TPASS卡面的民眾，也可至一卡通蝦皮商城或基隆東岸商場1樓購買。

一卡通公司提醒，領到TPASS卡的民眾請盡速完成一卡通記名，收到審核通過後，可到四大超商靠卡領取交通局補貼民眾購卡的100元一卡通儲值金，每人僅享購卡回饋一次，完成購買設定月票方案後，可立即使用。

「基隆市公共運輸定期票」可搭乘臺鐵由基隆站至百福站及宜蘭線由八堵站至暖暖站區間（基隆、三坑、八堵、七堵、百福及暖暖，計6站，不含深澳線），還有基隆市區公車（基隆市公共汽車管理處具正式編號路線，學生專車除外）均可無限次搭乘。此外，台灣好行濱海奇基線也可使用「基隆市公共運輸定期票」搭乘。

一卡通公司表示，桃竹竹苗/花蓮/台東/基隆的TPASS月票都有推出購買月票加碼優惠。即日起至今年底iPASS MONEY用戶使用一卡通記名卡首次購買桃竹竹苗/花蓮/台東/基隆地區月票，享月票金額10% iPASS MONEY儲值金回饋每人限得一次，續購三個月再享首次購買月票金額10%回饋。

iPASS MONEY 新戶註冊當月消費任三筆，再享該月月票金額30%回饋，最高有機會獲得50%回饋。