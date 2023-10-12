大埔鄉水庫節登場逢曾文水庫50周年 推抽11台機車吸睛

曾文水庫達滿水位景緻更優美，一年一度的「2023大埔鄉水庫節」將在10月21、22日登場，今天先在嘉縣府辦宣傳，特別從偏鄉大埔請出吉祥物老鷹哥、山豬妹與長尾鳳蝶做開場；大埔鄉長吳明勲說，水庫節逢曾文水庫50周年，活動將抽出11台機車送給參與者，要讓大家有機會來大埔玩，騎機車下山回家。

歡慶大埔鄉水庫節將登場，縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勲、行政院政務顧問陳冠廷、縣議員姜梅紅、劉雅文、林岱杰等人出席啟動儀式，大家手持彩色沙瓶，將砂粒倒入畫框內，完成獨一無二以大埔鄉為題的優美沙畫，畫作完成縣長立即拿回縣長室內收藏。

翁章梁說，斥資2億多打造大埔藍色公路遊憩廊帶，包括琴鷹薈館、賞鷹平台、遊艇碼頭無障礙設施等正如火如荼興建中，預計年底完成，大埔鄉因無法過度開發，成就最原始自然觀光資源，可以賞老鷹、餵山豬及夜鷹等感受最棒的多元生態教室。

國慶連假遊客湧入大埔，品嘗在地砂鍋魚頭遊客更是大排長龍。鄉長吳明勲表示，年底藍色公路遊憩廊帶將完工，一定會湧入更多觀光人潮，除積極興建也建置大埔旅行資訊App「歡迎來大埔」，大埔商圈全力籌備中，盡可能提供遊客更舒適的旅遊環境。

吳明勲介紹，遊客水庫節能探索祕境峽谷、山豬島、釣魚平台、購買在地農特產及特色美食品嘗，還有孩童最愛的我愛水童玩體驗、尚水舞台表演及曾愛水資源闖關等市集，今年更推出免費搭乘導覽的大埔遊園車，要讓長者至親子輕鬆暢遊。