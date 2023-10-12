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釋放壓力新去處！雲林草嶺石壁最夯「仙境」曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺石壁竹林林立、雲霧飄渺，民眾可在「竹創森園區」的步道健行，享受森林浴洗禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺石壁竹林林立、雲霧飄渺，民眾可在「竹創森園區」的步道健行，享受森林浴洗禮。記者陳苡葳／攝影

台灣明年將主辦竹博覽會，其中雲林縣古坑鄉草嶺石壁「竹創森園區」，及斗六糖廠「竹創基地」為副展場，縣長張麗善今天表示，世界竹會論壇屆時在縣內舉辦，縣府目前已在2處展場施作竹構裝置藝術、竹林步道等，民眾到時候不僅可吸收新知，也能盡情徜徉在雲霧飄渺的森林中，感受竹帶來的生命療癒。

城鄉發展處長林長造表示，縣府獲交通部觀光署1億元經費補助，在石壁休閒遊憩區廣達500公頃的竹林中打造竹創森園區，透過竹林整理、竹與森療癒景觀工程、竹構亮點藝術等，營造具療癒感的體驗空間。

林長造說，該計畫分2期進行，現階段1期工程串連既有步道及新設的5條竹林步道與林道，施設宛如置身在電影「臥虎藏樓」的情境中，還有「穹頂竹棚」、「瀞座」、「低語軒」、「風之舞台」、「微風小築」、「明陣」及「靜思坪」等多座兼具實用性的竹林生活教室。

林長造說，穹頂竹棚是園區中最大的半戶外空間，其使用竹材建構而成，跨距18公尺，棚頂採用耐候又典雅的銅作為材料，圓形空間則採用竹子、銅皮等自然材料，呈現「竹林中的殿堂」般華貴，未來可提供森林療癒活動場地使用。

張麗善說，該園區突破傳統風景區開發，以順應基地紋理、強化環境特色、減法設計、輕量化工程等建設，今年底完工，開放一般遊客、旅行社旅遊團及想要深度體驗森林療癒的民眾使用。

另，竹創基地面積則約3.85公頃，原已閒置多年，縣府斥資6千多萬元重新規畫設計，保存既有資產，並再造自竹創森園區疏離的竹子建置1處竹構學苑，明年2月完工，未來作為人才培育基地。

「穹頂竹棚」是「竹創森園區」中最大的半戶外空間，未來提供森林療癒活動場地使用。圖／雲林縣政府提供
「穹頂竹棚」是「竹創森園區」中最大的半戶外空間，未來提供森林療癒活動場地使用。圖／雲林縣政府提供
位在雲林縣古坑鄉草嶺石壁的「竹創森園區」現已有多座兼具實用性的竹林生活教室。圖／雲林縣政府提供
位在雲林縣古坑鄉草嶺石壁的「竹創森園區」現已有多座兼具實用性的竹林生活教室。圖／雲林縣政府提供

張麗善

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