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衛福部長給承諾 將和內政部役政署討論「護理替代役」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
護理師公會倡議開放男性護理師在醫院服替代役。本報資料照片
護理師公會倡議開放男性護理師在醫院服替代役。本報資料照片

護理公會全聯會近期提出9項訴求盼改善護理人力荒，健全護理產業結構，其中包含開放男性護理師在醫院服替代役。衛福部長薛瑞元今表示，會與內政部役政署討論醫療替代役一事。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，全國護理師執業人數約19萬人，護理師中男性雖僅占4%，但每年有近700位男性投入護理產業，希望讓他們多1個選擇可以利用其專業在護理產業服務，不要因為要服兵役讓剛畢業的男生投入職場的男性會因為當兵而生。

立委陳靜敏在立法院衛環委員會質詢時表示，醫療替代役的社會役與衛福部有關的醫事司、社家署，和退輔會有關，這些醫療替代役留在原單位的比例很高，希望衛福部納入考量。薛瑞元回應，衛福部將會與內政部役政署討論醫療替代役一事。

護理師 衛福部

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