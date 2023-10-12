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影／留住護理師、高醫引進AI 一鍵「生成」護理紀錄

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高醫院長王照元。記者吳慧芬／攝影
高醫院長王照元。記者吳慧芬／攝影

留住護理師是台灣眾多醫院面臨課題，高醫今宣布與台灣微軟、資拓宏宇公司合作，導入AI人工智慧於護理職場，藉由AI住院病人檢查、醫囑等資料，可一鍵「生成」護理紀錄，護理師只要做最後編修，病況複雜病人的護理紀錄，以往可能耗時1小時，現3至10分鐘完成，這也是全台首家導入AI智慧於護理職場的醫院，院長王照元希望能改善職場環境，留住與吸引更多護理人才。

高醫今舉行「次世代醫療戰略聯盟」記者會，宣布與台灣微軟、資拓宏宇公司合作，以AI核心技術，改善護理師職場環境，減少護理師文書工作負擔，讓她們能更專注於臨床照護病人工作。

「這能增加我們（護理師）留下的誘因。」從事護理師已20年的高醫內科加護病房護理師曾美玲說，未引進AI技術前，她需逐筆紀錄巡房時病人生命徵象、需照護狀況，再回護理站，調閱該病人所有檢查紀錄加上醫囑等做成護理紀錄，若是病情複雜的病人，一份護理紀錄可寫上1個小時，「還有很多病人等著被照顧，還有許多護理紀錄要寫」，工作量繁重，有些學妹興起不如歸去念頭。

曾美玲說，引進AI技術後，她可在巡房結束後，運用AI生成功能「一鍵按下去」，自動整合病人所有資料「生成」護理紀錄，她再就AI整合的結果，做最後的修改即可，短則3分鐘，長不過10分鐘內完成，「我可更專心於臨床照顧病人的工作」、「這樣對我做到退休會有誘因。」

高醫院長王照元表示，打造友善職場環境，是留住人才的關鍵因素之一，高醫引進AI希望讓職場環境更現代化、智能化與人性化，「相信對留任甚至吸引護理人才，是有幫助的」，而AI技術導入，也能整合多項檢查結果，輔助醫療人員做出更精準的診斷，提高醫療品質。

高醫今宣布與台灣微軟、資拓宏宇公司合作，導入AI人工智慧於護理職場。記者吳慧芬／攝影
高醫今宣布與台灣微軟、資拓宏宇公司合作，導入AI人工智慧於護理職場。記者吳慧芬／攝影
高醫院長王照元與內科加護病房護理師曾美玲說明引進AI技術，可縮短護理文書工作的時間。記者吳慧芬／攝影
高醫院長王照元與內科加護病房護理師曾美玲說明引進AI技術，可縮短護理文書工作的時間。記者吳慧芬／攝影

護理師 高醫 職場

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