高端流感疫苗引爭議 專家籲專業說明助正確傳播

高端遭質疑引進國外低價流感疫苗搶占公費市場，專家今天指出，網路傳言與媒體報導讓高端流感疫苗陷入政治討論，醫療專業人士說明，有助疫苗正確資訊傳播。

每年10月進入流感季，今年公費流感疫苗自10月2日起分2階段開打，這次流感疫苗品牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端，卻傳有民眾拒打高端。

最近網路流傳一段訊息，宣稱高端引進國外三流疫苗搶占公費市場、高端未經三期試驗等錯誤資訊，內容提到「每年有打流感疫苗的要小心了！衛福部現在又大開後門，讓高端引進國外低價疫苗，連研發都不用？」「無良政府為了賺錢，出了事他們可不負責的」等語，營造高端流感疫苗的不可確定性。

台灣事實查核中心經查證並邀請專家分析，近日發布結論，有關網路傳言與媒體報導如何讓高端流感疫苗陷入政治討論。

查核中心表示，據長期觀察，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間至2022年九合一大選前，網路上諸多關於高端疫苗的負面訊息。其中有些是可受公評的政策討論，如疫苗採購、炒股爭議等；但也有一些是缺乏證據、帶風向的說法，如高端COVID-19疫苗是無效疫苗等，儘管後續世界衛生組織取得高端技術技轉授權，網路傳言普遍對高端疫苗品質仍有諸多質疑。

公費流感疫苗正式開打當天，先有一則貼文在line通訊軟體熱傳，以第一人稱自訴在擔任志工，發現高端流感疫苗的分配數是他牌疫苗的3倍之多，質疑政府藉機大量消化，並提醒民眾接種疫苗前先確認是否為預約接種的品牌。

台北榮民總醫院深夜緊急發布聲明闢謠，但網路假訊息發仍點燃部分家長和民眾的擔憂，有媒體報導引述1名感染科醫師宣稱高端流感疫苗沒有國內臨床試驗，且稱公費流感疫苗民眾「不得不打」、政府不應強制等。另外也有媒體以評論文章宣稱，打流感疫苗強迫中獎，並稱「直到開打前夕，外界才知公費流感疫苗有高端.....僅配送單一廠牌，民眾與學子並無選擇權」等，夾雜引人誤解的錯誤資訊。

事實查核中心表示，據公開資訊和專家說法，高端流感疫苗在台灣有經過三期臨床試驗，且其原液來自韓國大廠、經過世界衛生組織認證，稱其為「三流」疫苗也有誤導之虞。

中央研究院政治學研究所助研究員沈智新說，疫苗是科學議題，根據過去一些國際研究發現，反疫苗者對疫苗的態度會跟政黨傾向有關。高端流感疫苗的傳言可以迅速傳散、帶動輿論，可能跟民眾有其他選擇、傳言符合原本的認知有關。

中正大學通識教育中心特聘教授黃俊儒表示，在科學傳播的討論上，高不確定性、高生命威脅性的議題，最有機會被操作成政治極化的議題。議題政治化後，正確知識的傳播容易陷入困境。

黃俊儒說，流感疫苗議題本來是「低不確定性」，因其接種多年、流感疫苗安全性和效果都很明確，理論上並不應該被極化討論。但是，當媒體聚焦在特定現象、片面事實，此議題就變成「高知識不確定性」、「高生命威脅性」，彷彿疫苗政策背後有許多陰謀、打了可能更危險等。

「要讓科學議題回歸專業討論，首要之務是，民眾要意識到這個議題有沒有被政治化的可能性。」黃俊儒說。當民眾對專業議題被政治化有所警覺，就可降低政治意識形態的影響；接下來就有空間去檢視科學的確定性，試想一下傳言或媒體報導的內容，有沒有需要進一步查證的地方。

沈智新說，過去也有研究發現，儘管對於假訊息的闢謠，有些專家可能被視為幫政府講話而降低其說服力，但有闢謠還是比沒有闢謠好。當科學證據愈多、專家願意挺身而出說明，民眾對疫苗的認知就會比較正確而正面。