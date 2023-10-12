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放射需求翻倍、人力增不到三成 工會：政策治標不治本

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫療工會聯合會監事陳韋錡（中）表示，台灣護病比法律規範導致計算失真，三班護病比應入法規定檢討；醫檢師、放射師也面臨人力不足問題，呼籲檢討醫院設置標準、人力評鑑標準。記者林琮恩／攝影
台灣醫療工會聯合會監事陳韋錡（中）表示，台灣護病比法律規範導致計算失真，三班護病比應入法規定檢討；醫檢師、放射師也面臨人力不足問題，呼籲檢討醫院設置標準、人力評鑑標準。記者林琮恩／攝影

護理師離職、醫院床數無法全開，導致民眾塞爆急診走廊，日前引起熱議。台灣醫療工會聯合會今舉行記者會，提出四大訴求。針對人力部分，監事陳韋錡表示，台灣護病比法律規範導致計算失真，三班護病比應入法規定檢討；醫檢師、放射師也面臨人力不足問題，近6年來放射治療需求成長近100%，放射師人力增長卻不到三分之一，呼籲檢討醫院設置標準、人力評鑑標準。

台灣醫療工會聯合會今在立法院群賢樓前舉行「地獄職場嘉年華，醫療勞權大遊行」說明記者會。陳韋錡表示，台灣面臨醫療人力不足的國安問題，醫療人員長期血汗過勞，台灣醫療隨時處在崩潰邊緣，影響醫療品質、增加醫病風險。新冠疫情席捲全台期間，一位護理師要照顧30至50位病患；醫檢師每天要處理成千上萬檢體；放射師在戶外篩檢站疲於奔命，大家紛紛累倒在走廊上。

他指出，疫情後，醫療人力不足更為嚴重，目前政府採取降低國考難度、增加國考次數，擴大醫學校系設立，這不僅無法治標、更無法治本，真正的問題在醫療職場勞動條件惡劣，有執照醫護人員，過半數不願從事醫療工作。台灣雖有法律規範人力標準，但因設計邏輯缺陷，無法發揮功能。

「全日護病比規範護理師照護病患人數上限，但卻用全日、全月、全院平均計算，護病比數字容易被稀釋、失真，無法發揮功能、喪失意義，導致各病房護病比高居不下。」陳韋錡建議，應建立三班護病比規範，如白班1比5、小夜1比9、大夜1比11，將護病比數字納入醫療法中，並透過考察機制全面落實。另外，針對不同科別訂定專門三班護病比，並持續檢討、修正護病比規範，以確保其符合實際需求。

另外，陳韋錡說，醫檢師要處理門急診各式檢體，要協助醫院實驗室通過國際認證，使醫檢師工作量幾乎無上限，現行醫院評鑑標準，卻用病床數來配置醫檢師，每20床配置一位醫檢師，人力嚴重被低估。醫檢師要求增加人力時，醫院高層就用醫檢師人力優於評鑑標準拒絕。有些醫院甚至為補足人力，非法請無照人員從事醫檢工作，嚴重危害國人生命安全。

針對醫檢師，工會呼籲盡快醫檢師醫院設置標準、人力平均標準，以檢驗報告發出量計算醫檢師人力，並建議每50張處方箋設置一位醫檢師。

放射師也面臨與醫檢師相同問題。陳韋錡表示，醫院每20床只有一位放射師，但過去6年來，高階影響診斷、高階放射線治療，需求成長超過100％，放射師人數卻只增加26%，凸顯人力不足事實，呼籲盡快修訂放射師醫院設置標準與人力評鑑標準。除了用病床數規範人力外，門診超過八百人次，應增加一名放射師。

陳韋錡表示，唯有訂定合理的人力政策、法律規範，補足醫療人力，改善過勞問題，才能維持醫療產業穩定，保障醫病安全。這是醫療人員最沈痛地呼籲與心聲。

護病比 護理師

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