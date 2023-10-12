癌友自費藥有解？健保署與保險局朝3方向討論商保補位

癌友自費使用癌藥卻被面臨恐不能用健保身份住院導致無法申請商業保險給付；雖然健保署已經拍板暫時不會阻擋癌友以健保住院身份住院，但商業保險如何補位健保已成必須立刻面對的問題。健保署長石崇良說，癌症病人醫療型態已經改變日前找金管會保險局討論當前遇到的困難提出來，有三方向著手討論，保險局之後也會找保險業者討論組成工作小組。

石崇良表示，癌症病人醫療型態已經改變，朝向門診治療，2022年癌症病人用藥在住院發生52%，2022年下修到僅有25%，因此只買住院醫療險的病友會出現保險給付困難。日前已經跟保險局溝通，第一是針對現存問題，買了住院醫療險有給付款困難者，能否有辦法採用附帶或是修正保單的方式來解決現存問題。

石崇良說，第二，未來保單希望不要有嚴格限制、不要拒保，例如癌篩如果早期發現的話療效果跟預後都很不錯；第三是希望商業保險讓大家買得起，健保會協助負擔行政資源，希望可以降低成本。保險局也會再找保險業者組成工作小組討論。