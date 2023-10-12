明揚大火靠北護理師發文怨每小時值75元？屏東榮總回應了

臉書粉絲專頁靠北護理師昨發文抱怨，屏東9月22日明揚國際科技公司大火，很多護理人員被醫院緊急召回，「那天我們的價值只值每小時75塊」，引發討論。屏東榮總院長吳東霖說，當天接受緊急召回，參與救護同仁，除皆以勞基法延長工時規定給予加班費或選擇補休外，針對護理師另依行政院核頒「公立醫療機構護理（助產）人員夜班費支給表」非固定班晚班360到600元的最高上限發給夜班津貼（每小時75元）。

屏東榮總表示，屏東榮總所有薪資獎金發給均需依循法規，對該臉書的發言及網友留言，感到十分遺憾。那一夜緊急召回參與救死扶傷同仁，正如搶救受災民眾的軍警消英雄，即便不認識、語言不通，仍竭盡專業能力去救治生命，體現的是身為醫護人員的價值。

吳東霖說，9月22日當天接受緊急召回，參與救護同仁、醫事行政人力，除皆以勞基法第24條延長工時規定給予加班費或選擇補休外，對護理師另依行政院核頒「公立醫療機構護理(助產)人員夜班費支給表」非固定班晚班360~600元之最高上限發給夜班津貼（每小時75元）。

屏東縣衛生局表示，0922明揚工廠火災造成大量傷患，各醫院及醫護人員皆全力配合衛生局緊急調度及盡力救治，使受傷民眾獲得最好的醫療處置及照護，把傷害降到最低，對所有參與協助緊急醫療救護人員表示感謝。