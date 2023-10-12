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國內旅宿業缺工8千人 業者昨開會提本籍跟外籍配比

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
勞動部先前推出「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部先前推出「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員。圖／勞動部雲嘉南分署提供

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工問題至今未解，交通部觀光署認為，過去補貼媒合率不佳主因中高齡者留不住，年輕人不願意做。外傳行政院擬開放旅宿業聘雇外籍移工，觀光署已擬定初步方案。觀光署副署長周廷彰表示，還要再聽取各方意見，包括本籍跟外籍勞工配比、計算標準等。

交通部先前推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，其中也包括10億元旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案，旅宿業者雇用新進房務和清潔人員，每人1個月薪資可補貼5000元，為期1年就是6萬元，約有1萬6000個名額，但媒合速度趕不上缺工增長幅度，觀光署、勞動部現研議開放聘用外籍移工。

周廷彰表示，旅宿業開放聘用移工還要再聽各方意見，目前還沒定案，昨天跟旅館公會、觀光旅館公會開會，他們提一些想法建議，下周還有一些公會來討論，會納入各方意見，都還在研議中。

周廷彰也說，根據調查，整個旅宿業缺口約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘則為外場及櫃檯人員。目前有疫後旅宿業薪資補貼方案持續推動，勞動部也有相關方案，截至目前已媒合2350人，未來會持續增加。事實上外籍涵蓋範圍也包括僑外生留台評點制度、外籍生來台交換的方案、新南向觀光科系學生的產學專案等。

他指出，這幾次開會業者提出，針對觀光旅館跟一般旅館間的權重計算差異，本籍跟外籍勞工配比、計算標準等。至於是否本周與勞動部開會？他則說，方案要確定後才會跟勞動部討論。

另外，立委邱顯智今於立法院交委會質詢質疑，「旅宿缺工是假議題」，若吵著缺工，政府就會開放移工，業者就沒誘因加薪，持續維持血汗勞工條件，要求觀光署2周內說明如何促進就業市場媒合率，並解決低薪問題。對此，交通部長王國材則說，過去雖然補貼的媒合人數多，但有些做了才發現不適合，請觀光署提出書面報告回應。

觀光署 勞動部

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