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王必勝指護理執業人數在增加 工會：無法留人是現況

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣護理產業工會理事長羅運生今說，目前全台共有12萬護理人員沒有執業，且三班護病比未正式入法，衛福部只為夜班護理師加薪，無法改善護理勞動環境。記者林琮恩／攝影
台灣護理產業工會理事長羅運生今說，目前全台共有12萬護理人員沒有執業，且三班護病比未正式入法，衛福部只為夜班護理師加薪，無法改善護理勞動環境。記者林琮恩／攝影

護理師執業環境問題在疫後浮上檯面，釀成護理師出走潮。但衛福部日前發新聞稿強調，護理師並沒有缺人，次長王必勝昨更在臉書反駁媒體，表示護理人員執業人數還在上升。但台灣護理產業工會理事長羅運生今說，目前全台共有12萬護理人員沒有執業，且三班護病比未正式入法，衛福部只為夜班護理師加薪，均無法改善護理勞動環境。

羅運生今在台灣醫療工會舉辦的「地獄職場嘉年華，醫療勞權大遊行」說明記者會後受訪表示，台灣不缺護理師，現況下就有30萬人領有護理師執照，人數足夠；9月底行政院會公布的計畫，至2020年只要補足最低5.5萬，最多7.4萬人就足夠，但實際執業者只有18萬，意即12萬人沒有進入醫療產業服務。

羅運生表示，衛福部說增加護理人力，實則無法改善任何職場狀況，護理從業人員資深者待不住，新人進入產業後亦無法留下成為穩定人力，才是第一線護理勞權現況。呼籲將三班護病比正式入法，現行衛福部僅是要求各家醫院回報護病比時，從全日改為三班，這只是通報系統的差異，與實際立法相距甚遠。

另外，衛福部日前為呼應民進黨總統參選人賴清德政見，為夜班護理師加薪，羅運生表示，各醫事團體團體均希望調漲整體薪資，自己今天也剛下大夜班就到記者會現場，但各班別一樣辛苦，不是夜班加一點薪水，護理師就會留下來，只為夜班護理師加薪無法讓環境更好。

護理師 衛福部 護病比

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