快訊

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

2023兩岸和平調查 59.5%盼「維持現狀」達新高點

中醫、基層Q2健保點值低 健保署估預備金再補近5億元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今年衛福部恐再度用預備金補貼點值偏低的中醫及西醫基層。衛福部長薛瑞元（左）、健保署長石崇良（右）。記者李青縈／攝影
今年衛福部恐再度用預備金補貼點值偏低的中醫及西醫基層。衛福部長薛瑞元（左）、健保署長石崇良（右）。記者李青縈／攝影

健保總額預算採前瞻性規劃，會在前一年訂定總額，但是若是隔年使用狀況熱絡又會使健保點值降低。衛福部長薛瑞元表示，中醫門診第一、二季預估會啟動補償，目前西醫基層第二季也可能啟動補償，預計撥補2.55億元，讓點值至少提升到0.9元。

薛瑞元今在立法院衛環委員會備詢表示，健保總額有針對非預期風險跟非預期政策改變給予補助。健保署長石崇良說，由於健保申報結算可以延後六個月，目前第一季已經結算只有中醫符合非預期風險條撥款，預計撥補1.9億元；第二季目前預估中醫會補2.4億元，西醫撥補2.55億元，但仍要待最後確認。

石崇良表示，西醫基層中以北區點值最低，點值可能會低於0.9元，加上北區包含雙北、基隆、宜蘭，人口數多，因此會預計撥補2.55億元。他日前表示，健保中若是是某一季服務量高於前一年同期5%，以及點值下降到0.9以下就可以啟動「非預期風險款補償」，去年第三、四季中醫總額補償3.12億元，即為首次啟動預備金補貼。

健保 中醫 石崇良

延伸閱讀

薛瑞元：目前流感疫苗8件不良反應通報 沒有高端

公費流感疫苗不良反應8件 衛福部長薛瑞元：沒有高端

3縣市校園不打高端流感疫苗 薛瑞元表示尊重但憂心1狀況

增購非高端疫苗被質疑浪費公帑 北市府嗆薛瑞元：坐領公帑無視民意

相關新聞

大貨車翻覆國1彰化路段 車流回堵2公里仍待排除

一輛大貨車今天上午9時許，行經國道1號北向202公里又30公尺處彰化路段時翻覆在外側車道，自行脫困的大貨車駕駛未受傷拒送...

進臨床幻想滅 外派的勇氣：護師荒難解想回一定回得去

外派到國外的一位不具名護理師，從大學畢業後，直接進入醫院工作，但龐雜的行政作業、職場爭鬥、過長工時等，都讓她內心那個「救...

不同調？薛瑞元認美豬「洗產地」王必勝強調是標示不實

日前美國豬肉因桃園市2業者「標示不實」，引發在野黨質疑有「洗產地」之嫌。衛福部長薛瑞元今表示，所謂「洗產地」即經過衛福部...

中醫、基層Q2健保點值低 健保署估預備金再補近5億元

健保總額預算採前瞻性規劃，會在前一年訂定總額，但是若是隔年使用狀況熱絡又會使健保點值降低。衛福部長薛瑞元表示，中醫門診第...

易肇事路口愈改愈糟致行人地獄？ 王國材：過去片段改善、民意壓力

行政院提出4年400億元預算，改善行人事故相關的1千處易肇事路口，但交通部早已進行40期「易肇事路段改善計畫」，本報調查...

連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

中秋連假收假日高鐵台中站自由座人潮塞爆，引發民怨。立委今接連於立法院交通委員會詢問，雙鐵是否研議調漲票價，或是針對自由座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。