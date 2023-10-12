中醫、基層Q2健保點值低 健保署估預備金再補近5億元
健保總額預算採前瞻性規劃，會在前一年訂定總額，但是若是隔年使用狀況熱絡又會使健保點值降低。衛福部長薛瑞元表示，中醫門診第一、二季預估會啟動補償，目前西醫基層第二季也可能啟動補償，預計撥補2.55億元，讓點值至少提升到0.9元。
薛瑞元今在立法院衛環委員會備詢表示，健保總額有針對非預期風險跟非預期政策改變給予補助。健保署長石崇良說，由於健保申報結算可以延後六個月，目前第一季已經結算只有中醫符合非預期風險條撥款，預計撥補1.9億元；第二季目前預估中醫會補2.4億元，西醫撥補2.55億元，但仍要待最後確認。
石崇良表示，西醫基層中以北區點值最低，點值可能會低於0.9元，加上北區包含雙北、基隆、宜蘭，人口數多，因此會預計撥補2.55億元。他日前表示，健保中若是是某一季服務量高於前一年同期5%，以及點值下降到0.9以下就可以啟動「非預期風險款補償」，去年第三、四季中醫總額補償3.12億元，即為首次啟動預備金補貼。
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