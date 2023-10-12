易肇事路口愈改愈糟致行人地獄？ 王國材：過去片段改善、民意壓力

行政院提出4年400億元預算，改善行人事故相關的1千處易肇事路口，但交通部早已進行40期「易肇事路段改善計畫」，本報調查發現，2015年至2019年的382處路口改善成效，逾3成未明顯減少或惡化。立委今於立法院交委會質詢質疑改善成效不彰，交通部長王國材表示，過去都是片段改善，加上地方執行會碰到民意壓力，現在已給充分指引及經費。

立委洪孟楷表示，過去易肇事路段改善計畫改善後，部分路口事故不減反增，是否頭痛醫頭、腳痛醫腳，是否過去累積很久問題沒有作為，積少成多導致現在有行人地獄惡名。這次400億元易肇事路口改善，盤點出雙北各破百處最多，這樣比例是否最後會看顏色分縣市補助？立委陳椒華也說，易肇事路口改善後不減反增，交通部應檢討成效。

王國材指出，過去都是片段改善，加上地方執行會碰到民意壓力，做都做一部分而已，當時中央沒有特別指引給他們，也沒有相關經費，這次有相關指引後，包括路口往外50公尺範圍，甚至按照生活區域都有規畫人行道建設計畫，另也有專款補助地方執行。

王國材表示，過去易肇事路口改善7成有效果，3成可能藥下的不夠重，現在中央有心要補助，有些地方政府提案比較少，交通部也很著急。過去地方經費不足改善有限，現在地方政府要積極性提出計畫。至於盤點路口標準是從易肇事指標提出1千處，改善交通是為了民眾安全，地方首長覺得重要就趕快提出。

他指出，初步討論先前改善成果不佳是交通部沒有給地方指引，且經費非常不足，道安經費1年不到5億元，地方改善確實有限制，這次4年400億元經費，也有給指引，希望地方趕快提出。