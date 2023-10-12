影／推廣膳食纖維 國健署號召民眾一起吃全穀
研究發現，全穀及未精製雜糧富含膳食纖維、礦物質及植化素，每天攝取足夠的建議量，可以降低罹患慢性疾病的風險，為了讓民眾瞭解什麼是全毅及未精製雜糧？在哪些地方可以購買？國民健康署推出「穀 for U食客吃起來」活動，串聯全台上萬間的店家，打造健康飲食生活圈，民眾只要到活動店家，品嚐「穀糧」化身的美味餐點，吃美味的同時，又可以享健康，並有機會抽好禮。此次記者會，同時邀請活動參與店家進行宣示儀式，期望藉由這些通路及連鎖業者的共同參與，帶動國內健康餐飲產業，一起為民眾建構營養、均衡的健康飲食支持環境。
活動現場由國民健康署賈淑麗副署長和型男主廚吳秉承進行餐點說明及試吃，並邀請連鎖業者代表全家便利商店、統一超商 7-ELEVEN、少點鹽健康盒餐、樂坡bonbox、福容大飯店台北二館及寧菠小館等業者一起進行宣誓儀式，共同營造健康飲食支持環境。
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