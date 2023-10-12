高鐵搶秋季旅遊商機 推送住宿、門票、租車

搶秋季旅遊商機，台灣高鐵表示，即起至12月31日，推出「待玩清單 來真的」線上旅展，高鐵假期「搭高鐵．送住宿」產品網羅全台56家精選飯店，平日搭高鐵從左營至台北，二人成行入住台北凱撒大飯店，每人只要2980元起，相當買高鐵來回車票可免費享受飯店住宿一晚，「爽住飯店來真的」。

台灣高鐵指出，搭高鐵送住宿、送門票、送租車，通通可透過高鐵假期主題產品讓願望成真。此外，單筆訂單滿6000元，還可獲得伴安全出遊的加碼好禮萬國防盜證件包乙個。此外，另有「飯店聯票65折起」、「國旅聯票75折起」等超值優惠，滿足旅客多元化的旅遊需求。

台灣高鐵表示，高鐵假期「搭高鐵．送門票」產品則包含高鐵來回車票、九族文化村門票，限量再贈日月潭纜車票券，台北出發至台中，平日只要1400元，相當於搭高鐵就送樂園門票。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送租車｣，則與格上、和運兩大租車公司合作，讓旅客搭乘高鐵列車快速抵達台北、台中、嘉義、台南以及左營等高鐵車站後，即可輕鬆取車、自在出遊。既可以免去長程駕駛的舟車勞頓，更可以保留充裕時間，享受在地自駕出遊的愜意自在。以台北出發至左營為例，來回高鐵車票加36小時租車，平日兩人出發每人只要2980元，相當於買來回車票就送租車。

台灣高鐵同時也推出「彩繪列車假期」、「睡飽吃之旅」二項最新產品；其中「彩繪列車假期」產品規劃4大主題、共18條專屬行程，再加碼贈送台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名商品，每條行程更特別安排，讓旅客都有機會能夠搭乘到彩繪列車。

台灣高鐵表示，「睡飽吃之旅」產品則與全台25家飯店合作，將早餐升級為午餐，可以睡到自然醒，起床後再享用午餐。以二人同行，台北出發至台南入住台南榮興金鬱金香酒店為例，產品含高鐵來回車票+享用午餐至下午2時，每人只要3040元起。