不同調？薛瑞元認美豬「洗產地」王必勝強調是標示不實

日前美國豬肉因桃園市2業者「標示不實」，引發在野黨質疑有「洗產地」之嫌。衛福部長薛瑞元今表示，所謂「洗產地」即經過衛福部系統比對後查出，強調「台灣沒有萊豬」。衛福部常務次長王必勝則表示，業者進口豬肉時即標示「美國」，並非經過加拿大加工後，標示產地為加拿大進口，並非「洗產地」而是「標示不實」。

薛瑞元今日上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會針對「113年度預算案編列情形」進行報告，會前接受媒體聯訪表示，所謂的「洗產地」就是因為衛福部食藥署從系統發現，進口商中出口到下游廠商紀錄，但是下游廠商卻沒有登記販售美國豬肉，因此發現落差。

薛瑞元說，「台灣沒有萊豬」，美國豬肉開放進口至今，並未查到任何含萊克多巴胺瘦肉精的美豬，而衛福部會持續比對系統，並且到後市場稽查，確認是否有標示完全。

王必勝今出席立法院財政委員會針對「雞蛋、美豬連爆洗產地，政府承諾嚴查美豬破功，食安危機遍地烽火，政府食安五環政策及預算之執行成效」進行專題報告。

立法委員吳秉叡質詢時表示，依照衛福部說法，是主動查獲廠商美豬進口紀錄異常後，通知地方政府稽查後查出違法標示產地，「這不是洗產地這叫什麼？」

王必勝回應，洗產地應該是A國產品到B國加工後，當作是B國的產品販售，但本案的2家業者進口豬肉到台灣時，就已標明是「美國豬肉」，若要「洗產地」應該從美國運到加拿大後，在進口台灣時就已標示為「加拿大」豬肉。

王必勝說，進口商主要考量現在標示為美國豬肉，在市場上銷路可能受影響，因此鋌而走險「改標」為加拿大豬；且邊境檢驗時並未查出有萊克多巴胺殘留，因此本案屬於標示不實，衛福部將予以重罰，依法可處4至400萬罰鍰，造假部分則依照刑法第228條移送法辦。