連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

中秋連假收假日高鐵台中站自由座人潮塞爆，引發民怨。立委今接連於立法院交通委員會詢問，雙鐵是否研議調漲票價，或是針對自由座進行人數管控？交通部長王國材表示，雙鐵票假暫未討論調漲，甚至不覺得高鐵要以價制量，可以用自由座分配，台鐵票價則是明年公司化後由董事會做決定。

立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢指出，雙鐵票價隨著物價上漲是否應檢討，今年5月台鐵有提案說要調整票價，後來暫緩。這次中秋連假高鐵自由座人潮塞爆，高鐵新車2027年才會進來，難道每次連假都要成立指揮所調度？應該超前部署。

王國材表示，目前高鐵董事會還沒有這樣（漲價）的討論，高鐵會經過計算公式提出相關費率，他不覺得高鐵要以價制量，可以用自由座分配，這次國慶連假就做得很好；至於台鐵票價則是請公司化後的董事會做決定。

立委陳椒華指出，此次高鐵自由座湧入人潮，未來應管控自由座人數總量；立委李昆澤也說，中秋及雙十連假交通打結，讓連假成為民眾噩夢，交通部責任非常大，高鐵新車2027年才上線，現有的34組192班列車無法因應，若票價未調整，是否訂定自由座上限？

王國材表示，目前雙鐵都沒有討論漲價議題；高鐵董事長江耀宗也說，連假期間確實部分人潮分流做得不夠順暢，自由座車票是民眾要到達車站才能預定，只要乘客到達車站，都會努力分流讓他搭乘，目前自由座最高設置有8節車廂。

另外，李昆澤也說，民眾選擇運具主要考量是安全性、穩定性及價格，相較於高鐵自由座塞爆，台鐵連假運量下滑，光是中秋連假期間就有8起事故，影響1萬5千人；雙十連假也有8起事故，影響1萬4千人，質疑這樣的安全性能讓民眾有信心？

王國材表示，事實上台鐵平常事故件數有在減少，但連假期間車輛上的課題確實應該特別注意，還要再做些檢討。台鐵局長杜微表示，2個連假都有在檢討，現在運能提供沒問題，但隨著旅客搭乘西部幹線習慣有變化，列車系統安排也要檢討，像是台中、台北區段台鐵票價跟服務速度還有改進空間，加強後應該能增加運量。