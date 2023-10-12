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薛瑞元：目前流感疫苗8件不良反應通報 沒有高端

中央社／ 台北12日電

公費流感疫苗近日開打，卻傳有民眾拒打高端。衛生福利部長薛瑞元今天說，高端施打率不是最少，與其他疫苗差異不大，目前接獲8件接種後不良反應通報，都沒有高端。

每年10月進入流感季，今年公費流感疫苗自10月2日起分2階段開打，第1階段優先施打包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫人員等10類對象；11月1日開始第2階段50至64歲無高風險慢性病成人。

這次流感疫苗品牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端，根據衛生福利部疾病管制署統計，截至10日為止，流感疫苗接種累計123萬人次。從2日開打截至10月11日，共收到8案接種後不良事件通報。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「中華民國113年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」並備質詢。

由於傳出民眾拒打高端，薛瑞元會前受訪被問及高端施打率時表示，不是最少，不過4種廠牌的施打率差異不大；目前已接獲8件接種後不良反應通報，「都沒有高端」。

針對流感疫情監測，薛瑞元則回說「戒慎恐懼」，強調目前尚未進入真正流行期，疫苗接種後產生抗體需要2週時間，籲民眾踴躍施打。

據統計，上週門急診類流感就診人次達11萬210人次，與前一週相當，可能受連續假期部分門診休診影響，尚須觀察後續疫情變化。

此外，上呼吸道感染群聚通報仍屬校園通報為多，檢出以流感病毒為主，且為A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

流感疫苗 高端

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