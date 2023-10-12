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進臨床幻想滅 外派的勇氣：護師荒難解想回一定回得去

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
護理師荒多年未解，且持續惡化，不少護理師寧願出走。圖／讀者提供
護理師荒多年未解，且持續惡化，不少護理師寧願出走。圖／讀者提供

外派到國外的一位不具名護理師，從大學畢業後，直接進入醫院工作，但龐雜的行政作業、職場爭鬥、過長工時等，都讓她內心那個「救人行業」漸漸幻滅，工作第五年就決定離開臨床，挑戰外派到各國，當時她也曾迷惘，該不該毅然決然離職，但看見護理師荒一直沒有被解決，那時內心的念頭是「即使我出國兩年，回來也一定還有工作」，成了她離開的關鍵。

「每個選擇當護理師的人，內心一定都有自己背負的理想」她說，她到現在都很喜歡護理工作，只是她選擇離開台灣這個環境，選擇離開前，自己也曾掙扎過「想著護理師如果不在醫院，還可以做什麼？」但探詢過一遍，外面世界很大，很多行業都需要護理師的加入，如空服員、學校、藥廠等，各國也在推動旅遊護士。

近期，她身邊不少朋友就被吸引到新加坡就職，當地雖然物價高，但在新加坡擔任護理師，有房屋補助等，環境也好於台灣，許多台灣人都很願意試試看的；她另外一位朋友，則是考上美國的RN，近期也準備就職，美國的薪資待遇高於新加坡，年薪至少一百五十萬起跳。

台灣的護理師荒並不是在疫情後才發生，而是發生了好多年，而且一年比一年嚴重，她決定離開臨床接受外派，當時她就想「出去闖蕩兩年，回來也一定還有工作」，也因為這個原因，有了外派的勇氣。

她說，外派後，感受到什麼是「工作跟生活可以平衡」，不只薪資比臨床高，還有正常的休假制度。現在經歷過外派生活，未來比較不可能回臨床，即便回台灣也是會以醫療行政的計畫體系。而台灣的醫療環境確實需要大刀闊斧的積極面對與調整。

護理師

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