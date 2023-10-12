水煮蛋怎麼煮最好剝 網友狂推1台灣經典的廚房神器

水煮蛋要怎麼煮才會好剝又成功？沈姓網友在臉書公開社團「家常菜」分享，關鍵是冷水加鹽煮；不過，不少網友推薦1款堪稱台灣經典的廚房神器，就算是新鮮的蛋，也一樣好剝。

臉書公開社團「家常菜」有103.6萬名成員，不少網友分享自己的拿手菜和料理方式。曾有網友提問，為何他煮的水煮蛋很難剝，甚至蛋白都快被剝光。當時不少網友回覆，雞蛋太新鮮就會這樣。

沈姓網友昨天圖文並茂分享水煮蛋好剝秘訣，他表示，冷水加一湯匙鹽，接著冷水開中小火滾後，繼續煮15至18分鐘，關火沖冷水即可。有網友說，「我是冷水下蛋，水開1分鐘關火，悶到水冷就很好；也就是中午煮晚上吃，或是早上煮中午吃」、「氣室打洞就好」、「氣室用刀戳開後放入冷水一起煮開1分鐘後，關火泡一下就可以了」。