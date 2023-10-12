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水煮蛋怎麼煮最好剝 網友狂推1台灣經典的廚房神器
水煮蛋要怎麼煮才會好剝又成功？沈姓網友在臉書公開社團「家常菜」分享，關鍵是冷水加鹽煮；不過，不少網友推薦1款堪稱台灣經典的廚房神器，就算是新鮮的蛋，也一樣好剝。
臉書公開社團「家常菜」有103.6萬名成員，不少網友分享自己的拿手菜和料理方式。曾有網友提問，為何他煮的水煮蛋很難剝，甚至蛋白都快被剝光。當時不少網友回覆，雞蛋太新鮮就會這樣。
沈姓網友昨天圖文並茂分享水煮蛋好剝秘訣，他表示，冷水加一湯匙鹽，接著冷水開中小火滾後，繼續煮15至18分鐘，關火沖冷水即可。有網友說，「我是冷水下蛋，水開1分鐘關火，悶到水冷就很好；也就是中午煮晚上吃，或是早上煮中午吃」、「氣室打洞就好」、「氣室用刀戳開後放入冷水一起煮開1分鐘後，關火泡一下就可以了」。
不少網友推薦使用大同電鍋用蒸的方式也可以完成水煮蛋，輕鬆方便又容易成功。網友說，「我都直接用大同電鍋下去蒸 新鮮蛋也一樣好剝」、「電鍋，3張衛生紙加1杯水，跳後5分鐘掀蓋的蛋黃都很黃！很甜」、「電鍋蒸省事，也不用什麼衛生紙，好吃好剝」、「用電鍋，省事又方便，也不怕煮過頭或忘了關火，電鍋跳起就好了」。
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