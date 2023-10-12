時空背景不同 季節性關稅調整進口蛋 陳駿季：不影響蛋農權益

農業部今年專案進口雞蛋惹議，農業部代理部長陳駿季昨在立法院鬆口，未來將透過季節性調整關稅的方式，限時限量由業者自行進口，回歸貿易進口常軌，調整關稅因應國內各項需求方式行之有年，不影響國內農民權益。

農業部說，雞蛋是國人民生消費必需品，由於氣候變遷與疫情關係等不可確定的風險，會造成國內雞蛋生產波動，建立必要安全庫存是維持糧食安全的必要措施；但仍認為，年初台灣沒有大量進口雞蛋經驗，為了保護國內蛋農又盡速消弭黑市價格、滿足消費者雞蛋需求，穩量又穩價，因此需要實施專案進口。

農業部表示，現在及未來面臨狀況不同，國內已有進口經驗，且為了不影響國內雞農收益，並兼顧消費者權益。因此提出建議可研擬限期限量的季節性關稅調降，且不能無限制調整關稅，以避免影響國內雞農權益。

農業部表示，未來進口雞蛋規畫，會顧及國內雞蛋產業發展，不影響國內蛋農權益。為了健全國內養雞產業韌性，政府更已提出44億元禽舍升級改建和蛋中雞禽流感保險政策，讓養雞產業轉型升級。

農業部表示，為確保秋冬季節國內雞蛋穩定供應，每月仍將維持一定的進口量，並滾動檢討維持安全庫存量，進口蛋調度以加工蛋品滾動倉儲為主，以不影響國內產銷秩序為原則。

農業部日前宣布，因此為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規畫到年底每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量。

農業部表示，雞蛋供需更重要的是要加強蛋雞產業的韌性，從112年推動禽舍改建升級計畫，及自111年推動蛋品冷鏈系統建置計畫，讓國內雞蛋供應維持穩定。未來持續輔導養禽場改建非開放式或密閉水簾禽舍，以強化禽場生物安全自主防疫及提升生產效率，同時推動蛋品冷鏈計畫，輔導蛋品產銷業者購置冷藏（凍）設備（施）、冷藏（凍）運輸車輛，建構健全冷鏈運銷體系，提升蛋品品質與調度能力。

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