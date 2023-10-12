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旅宿業擬開放聘用移工 王國材：已提初步方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，普遍很多人覺得房務、清潔工作辛苦，不願意擔任，國外移工或許意願較高。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，普遍很多人覺得房務、清潔工作辛苦，不願意擔任，國外移工或許意願較高。記者周湘芸／攝影

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工問題至今未解，外傳行政院擬開放旅宿業聘雇外籍移工，交通部觀光署今將和中華民國旅館商業同業公會全聯會討論執行細節。交通部長王國材今於立法院交通委員會受訪表示，很多人覺得房務、清潔工作辛苦，不願意擔任，國外移工或許意願較高，初步方案已經提出，要跟勞動部做最後確認。

王國材指出，目前因為旅宿業，尤其清潔工缺工嚴重，跟勞動部長時間討論後，初步方案已經提出，要跟勞動部做最後確認，包括開放人數、清潔工或其他缺工課題也會做討論。

至於移工是否只適用清潔工？王國材說，大家都有缺工課題，勞動部也希望維持國內穩定就業，像是中高齡市場也可以考慮，會跟勞動部討論再確認。

交通部先前推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，為解決旅宿業缺工問題，其中也包括10億元旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案。旅宿業者雇用新進房務和清潔人員，每人1個月薪資可補貼5000元，為期1年就是6萬元，約有1萬6000個名額。

針對先前祭出薪資補貼是否未達解決缺工效益，王國材表示，普遍很多人覺得房務、清潔工作辛苦，不願意擔任，想到說國外移工或許意願較高，等待跟勞動部討論後會確定。

勞動部 王國材

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