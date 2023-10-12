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近期各地雨區曝 賈新興指這天東亞冬季風稍增強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後南投以南山區有局部短暫雨，明天午後宜蘭、新北山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。周六午後山區有零星短暫陣雨，晚上宜花有零星短暫雨。本報資料照片
今天午後南投以南山區有局部短暫雨，明天午後宜蘭、新北山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。周六午後山區有零星短暫陣雨，晚上宜花有零星短暫雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，早晚偏涼，西半部天氣穩定。展期資料顯示，10月26日東亞冬季風稍增強，預估11月6日起東亞冬季風再次偏強。

他說，東北季風影響，今天午後南投以南山區有局部短暫雨，明天午後宜蘭、新北山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。周六午後山區有零星短暫陣雨，晚上宜花有零星短暫雨。周日宜花有局部雨，午後北部山區、宜花東山區及高屏山區有零星短暫雨，下周一午後南投以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二至下周五午後山區轉多雲。下周五晚上東北季風增強，下周六北海岸、基隆至東北角及宜蘭轉有局部雨，午後北部山區及宜花東山區有零星短暫雨。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

南投 東北季風

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