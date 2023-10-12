近期各地雨區曝 賈新興指這天東亞冬季風稍增強
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，早晚偏涼，西半部天氣穩定。展期資料顯示，10月26日東亞冬季風稍增強，預估11月6日起東亞冬季風再次偏強。
他說，東北季風影響，今天午後南投以南山區有局部短暫雨，明天午後宜蘭、新北山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。周六午後山區有零星短暫陣雨，晚上宜花有零星短暫雨。周日宜花有局部雨，午後北部山區、宜花東山區及高屏山區有零星短暫雨，下周一午後南投以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。
賈新興表示，下周二至下周五午後山區轉多雲。下周五晚上東北季風增強，下周六北海岸、基隆至東北角及宜蘭轉有局部雨，午後北部山區及宜花東山區有零星短暫雨。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言