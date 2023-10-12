「嘉義101」福容大飯店嘉義店試燈閃爍吸睛 營運時間曝

嘉義市世賢路、竹圍路口原嘉南摩天大樓，20多年來蓋不成，建設公司倒了，起造人前國代郭柏村過世，福容大飯店取得產權，拆掉原鏽蝕鋼構，重建為嘉義樓層最高的福容大飯店嘉義分店，3年多施工完工，拆除鷹架，34層大樓高達136.2公尺，被稱為嘉義「101」大樓。

昨晚起34層大樓全樓層試燈，LED燈閃爍耀眼吸睛，在夜色中特別耀眼，在遠處嘉義縣梅山鄉山上都看得到，大樓建築設計符合在地特色，大樓外觀紅橘黃三色系，原訂年底開幕營運，因消防及內裝、員工招募等，延到明年2月開幕。

疫情解封，旅遊市場熱絡，福容大飯店嘉義店樓高34層、地下5層，有369間客房，是嘉義最高也是房間數最多的飯店，何時營運？如何經營？是否衝擊旅宿市場？備受關注。福容大飯店副總經理談玉玫說，預定明年2月開幕。

福容大飯店嘉義店是福容旗下樓層最高飯店，不含土地斥資近40億元，房間數369間，目前每天仍有近百名工人內部水電裝潢施工，並招募員工籌備營運，福容大飯店2021年底曾發布新聞稿說，旗下共15家分店，總客房數超過3000間，計畫5年內拓展包括嘉義在內的7家分店。