苗栗公館19.7度 把握好天氣 周日又一波東北季風南下

今天台灣附近持續是東北季風環境，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，水氣又比昨天更少一些，大台北、東部局部雲量仍稍多且有短暫雨機會，西半部地區普遍多雲到晴天氣，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，地區及時間上的天氣差異仍然明顯。

氣溫方面，歐宗學說，環境上並沒有明顯的變化，但由於水氣偏少，西半部地區的輻射冷卻變得更強，各地郊區低溫普遍在20-22度，最低溫則是出現在苗栗公館的19.7度。

歐宗學表示，明天到周六東北季風的風速減弱，但依然維持著東北風向，水氣有進一步減少趨勢，預估連迎風面地區天氣都有轉好機會。各地普遍多雲到晴，東部山區及中南部午後還是有些零星短暫雨，但下雨的範圍及影響時間都會比今天再更少一點。

另外，北部地區要注意因為雲量減少、陽光露臉機會高，白天的高溫會比近期稍微提高一些。歐宗學表示，早晚低溫也會因為輻射冷卻變得明顯而稍微降低，整體來說日夜溫差有擴大趨勢，各地都要留意早晚氣溫變化會比較大。

歐宗學表示，周日有新一波東北季風南下，除了風速增強以外，水氣也有增多趨勢，迎風面桃園以北、東半部地區雲量又有增多機會，並可能會有局部短暫雨，西半部地區影響不大，普遍仍是維持多雲到晴天氣，中南部山區午後還是有局部短暫陣雨機會。類似的天氣型態會持續到下周一上半天。

下周一下半天起到下周二水氣再度減少，又會逐漸恢復到各地都是多雲到晴的天氣型態。他說，下周三、四東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏東風環境，各地仍是穩定天氣，氣溫則有稍微回暖趨勢。下一波東北季風南下的時間可能會在下周五左右，實際時間及影響狀況仍待後續追蹤觀察。

至於布拉萬颱風，歐宗學說，昨天增強為強颱以後仍在遠洋活動，將開始轉往東北方向逐漸加速，未來的預報變數較低，預估不會接近東亞陸地、對台灣的天氣沒有影響。