地球9月均溫破紀錄 賈新興：南極海冰覆蓋面積也創新低

地球9月均溫破紀錄。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據哥本哈根氣候服務月刊資料顯示，地球今年9月體檢報告，全球平均溫高達16.38度，比2020年9月地球體溫高出了0.5度，破了紀錄。也比工業革命時期同期的基準（1850-1900），高出了1.75度。

賈新興說，從今年6月開始地球的體溫月月幾乎破紀錄，今年1至9月地球均溫也比2016年同期高出了0.05度。如果後面3個月的地球體溫都再破紀錄，2023年全年全球體溫就會打破2016年的紀錄。