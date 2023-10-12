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地球9月均溫破紀錄 賈新興：南極海冰覆蓋面積也創新低

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
1940年至今年歷年9月全球平均溫度距平。圖／賈新興臉書
1940年至今年歷年9月全球平均溫度距平。圖／賈新興臉書

地球9月均溫破紀錄。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據哥本哈根氣候服務月刊資料顯示，地球今年9月體檢報告，全球平均溫高達16.38度，比2020年9月地球體溫高出了0.5度，破了紀錄。也比工業革命時期同期的基準（1850-1900），高出了1.75度。

賈新興說，從今年6月開始地球的體溫月月幾乎破紀錄，今年1至9月地球均溫也比2016年同期高出了0.05度。如果後面3個月的地球體溫都再破紀錄，2023年全年全球體溫就會打破2016年的紀錄。

他表示，今年1至9月地球均溫更比工業革命時期同期的基準高出了1.40度，除此之外，今年9月的歐洲均溫也創新高，比2020年9月高出了1.1度。另外，今年9月全球平均海溫（60°S–60°N），也高達20.92度，僅次於今年8月的全球海溫紀錄。南極的海冰覆蓋面積也創下新低。

歷年每日全球平均溫度。圖／賈新興臉書
歷年每日全球平均溫度。圖／賈新興臉書
今年9月全球平均及歐洲溫度距平。圖／賈新興臉書
今年9月全球平均及歐洲溫度距平。圖／賈新興臉書
歷年每日全球海溫平均溫度。圖／賈新興臉書
歷年每日全球海溫平均溫度。圖／賈新興臉書

賈新興 總監 南極

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