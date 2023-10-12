高市學生若拒絕高端疫苗 陳其邁：當然可不打

高雄市校園安排施打流感疫苗，因北市等地表明校園接種廠牌不列入高端疫苗，高雄市議員白喬茵與邱于軒昨在議會質詢指，竟有校園通知「不能抽單」拒打高端，質疑為何家長和學生不能拒打？市長陳其邁表示，「當然可不打」；校方強調，尊重家長自行到診所接種權利。

白喬茵表示，最近看到某學校公布健康中心報告，提及「在校接種公費流感疫苗，皆由衛生局轉衛生所配發接種，施打當日才知道廠牌，不能挑選廠牌型號，為避免接種當日打錯針，所以無法在當日因廠牌不是想要打的品牌而抽單。」

白喬茵說，該通知意思是「不得拒絕施打？」衛生局說一套、校園做另一套，這樣上下脫鉤，學生可否自行選擇？

議員邱于軒也說，身為3個小孩的媽，很關切校園疫苗施打，雖然都是合格疫苗，但施打前要有配套措施，充分知會家長和學生，讓其有選擇權。家長也擔心，各縣市拒絕高端疫苗入校園，「高端疫苗是否都分配到高雄？」

陳其邁表示，疫苗是一批一批發下來，高雄從以前到現在都一樣，校園要施打疫苗會提前公布，家長和學生若拒打高端，當然可不打。

校方說明，主要希望家長儘早決定，減少低年級學生屆時表達不清楚、造成混亂，絕非「不能抽單」，會利用各管道說明，家長欲自行到診所接種權利，校方絕對尊重。