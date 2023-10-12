健康你我他／醫師的幽默與笑聲 讓我幸福看診

台灣的健保制度舉世稱讚，從搖籃到墳墓都有健保的照顧。台灣的醫療水準同樣值得驕傲，來台20幾年，遇到不少好醫師。

今年5月20日，我去新光醫院照胃鏡，幫我照胃鏡的是位平易近人的醫師，但我不知道他的名字。我照一般胃鏡，過程中醫師和護理師頻頻安撫，讓我的緊張不適得以舒緩，照完胃鏡，醫師指著螢幕上的影像詳細向我解說，我雖然似懂非懂，但非常感謝他以平等心待人及對病人的尊重。

我還要感謝住家附近和謙診所的黃昌逢醫師。我定期在診所做健康檢查，抽血，腹部超音波都由黃醫師問診和檢查，他具親和力，時而幽默，會為病人的健康打分數。有一次去看抽血報告，他說：「你的健康99分，扣掉一分是水喝太少了，尿道有點發炎，要多喝水。」感謝社區的好鄰居和謙診所黃醫師，守護我的健康。

此外，也要感謝社子宏仁牙醫診所的黃雅秀醫師，口罩上有一雙漂亮的笑意盈盈的眼睛。每半年一次的洗牙，我都指定黃醫師，她是我遇過最認真洗牙的醫師，每次洗牙都要半小時，從不馬虎。黃醫師親切隨和，踏進診間常聽到她開朗的笑聲，讓害怕看牙醫的我一點也不緊張。

若問我生活在台灣感覺最幸福的事是什麼？毫無疑問，那就是好的健保制度以及好的醫師。