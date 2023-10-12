第33屆醫療奉獻獎／彭啟清 幫特殊孩子看牙 開啟數十年偏鄉巡診

彭啟清30年前回家鄉開設啟清牙科診所，不久就遇上一批棘手的病人，他們是附近世光教養院的院生，大部分有腦性麻痺或多重身心障礙，不易溝通，常因為恐懼而在治療椅上躁動不安，甚至要出動3、4人束縛住他們的手腳和頭部才能開始治療。

世光教養院的老師告訴彭啟清，他們很難找到合適的牙醫師願意為院生治療。「照顧特殊需求者」從此成為彭啟清一輩子的耕耘。從身心障礙孩子到長照老人、從山地偏鄉義診到巡迴缺醫地區，甚至長途跋涉替沒法出門的人到宅治療。

第33屆醫療奉獻獎 個人獎 記者巫鴻瑋╱攝影

彭啟清是新竹縣竹東鎮這座小山城資歷最深的牙醫師之一。1989年他從中山醫學大學牙醫系畢業，1994年因為家鄉需要牙醫師，毅然辭去在台北的牙醫師工作，選擇回到竹東開業。

竹東本來就缺牙醫師。彭啟清小的時候，竹東只有一家牙醫診所，看牙是一件非常不方便的事。牙疼了，常常只能自己含著冰塊緩解疼痛。幼年的彭啟清便想，「如果當牙醫師，幫助人解決牙疼的問題，也不錯」。

特殊需求者 治療長期被忽視

治療教養院孩子的震撼經驗，開啟他關注特殊需求領域。一趟治療下來，彭啟清疲累不堪，但也讓他深刻體悟，特殊需求者的治療長期被忽視，必須有醫師投入，肯為他們努力。此後，他擔任新竹縣牙醫師公會「特殊需求者口腔照護委員會」的主委，以公會力量陸續建置身障福利機構、智能發展中心及教養院、安養院、特殊教育學校、老人養護中心等等的醫療團。

彭啟清的名聲日漸響亮，居住在尖石、五峰的部落居民也慕名而來。這讓彭啟清發現，住在山上的居民，為了看顆牙竟然得特地花費兩天一夜下山就醫，更別說定期檢查。也因為牙醫醫療資源缺乏，山上的學童許多都有蛀牙問題。

號召同行 背起工具上山義診

彭啟清於是參與牙醫師公會的山地醫療義診，也參與醫缺地區的巡迴醫療，在司馬庫斯部落設立醫療點。為了方便山上的病患就醫，彭啟清背起工具就往山上跑，甚至簡單的板凳都能成為他的臨時診間。他也熱情的號召牙醫同行下鄉，四處募集淘汰的牙科治療椅搬到山上看診。

彭啟清曾是照顧者，10多年前父親肺炎，直到往生都沒有痊癒。他記得父親喝水、吃東西常會嗆到，直到2012年參訪日本長照保險後，才了解口腔照護與吸入性肺炎之間的關係。

父親離世的遺憾，彭啟清化為動力，有任何演講衛教的機會，都苦口婆心呼籲為長照的被照護者做好口腔清潔、維持口腔機能，強調可以減少因為嗆咳造成吸入性肺炎的機會。

彭啟清解釋，被照護者往往口腔組織老化，不但有口腔衛生問題，還常有許多口腔疾病，日常的進食咀嚼吞嚥也面臨困難。若能維持口腔清潔、做好咀嚼訓練，就能維持口腔機能，更能避免因為誤嚥造成的上呼吸道疾病。

加入到宅牙醫 難忘病患感謝的眼神

經過了多年特殊需求者口腔醫療的經驗，彭啟清於2017年加入到宅牙醫師的行列，成為竹竹苗地區第一位提供到宅服務的牙醫師。

觸動他的個案是尖石鄉一位病患。這位病患因脊髓損傷而癱瘓，那天急性牙痛，打電話給彭啟清求救，隔天彭啟清專程上山，為他治療。治療結束，病患鬆一口氣，感謝的眼神讓彭啟清至今難忘。

到宅治療特別容易碰上情感衝擊。他記得有一次，到偏鄉為行動不便的腦性麻痺孩子看診，孩子長期因牙疼哭鬧，讓家庭生活大受影響，媽媽更瀕臨精神崩潰邊緣。但自從解決了孩子的牙痛，這些問題都煙消雲散，彭啟清初次感受到自己不僅能解決疾病的困擾，還能幫助一個家庭重返正軌。

扛30公斤裝備 挑戰體力負擔

彭啟清說，到宅看診的大困難是，要帶著30幾公斤的裝備，像是簡易的移動式牙科治療工具、沉重的空氣壓縮機。再者，由於病患臥床，治療的空間十分受限，彎腰駝背的姿勢也造成體力上的負擔。而如何在維護病人安全的前提下完成治療，更是挑戰。

如今台灣的口腔照護長照制度正在扎根，彭啟清盼望更多年輕牙醫師投入這份「雖然辛苦但值得」的工作，認為政府也該投入更多資源，培養年輕牙醫師在長照者口腔照護方面的專業，也開設更多課程教導照服員口腔照護的觀念，並向國人宣導口腔健康與身體健康的關聯。

彭啟清感謝妻子、孩子的支持，讓他能實現自我期許，也感謝每個他服務過的病患體諒。彭啟清笑說，他把大半的時間都花在走訪偏鄉及到宅看診上，「診所大門最常張貼的公告就是巡迴醫療公告，病患一看就知道我出門看診去了。」