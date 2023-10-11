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農業部晚間發文畜產會 獎勵進口豬肉應以公告日6月2日為宜

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部晚間發文給中央畜產會，要求獎勵進口豬肉不應回溯，應以公告的6月2日為起始日為宜。記者曾原信／攝影
農業部晚間發文給中央畜產會，要求獎勵進口豬肉不應回溯，應以公告的6月2日為起始日為宜。記者曾原信／攝影

除了進口雞蛋過程瑕疵多以外，今年中央畜產會專案進口豬肉，以及獎勵進口豬肉也備受質疑，立法院經濟委員會今天多名立委提到，為何今年6月2日畜產會公告獎勵進口豬肉，每公斤6元，總量5萬公噸，為何還可回溯至5月份進口；農業部深夜發稿表示，今已行文畜產會，獎勵順序申請辦法修改後要重新送回農業部審查，獎勵時間應該已畜產會公告的6月2日為起始日，不應回溯。

農業部表示，考量今年1到3月進口豬肉量和國內毛豬在養量皆減少，為確保我國糧食安全及建立國內豬肉儲備機制，提供業者增加進口豬肉量誘因以補充國內庫存，農業部請中央畜產會執行限時限量的獎勵進口豬肉措施。

農業部說，中央畜產會公告的獎勵辦法明定，獎勵進口期間自今年5月起至9月止，受理申請到10月底截止，以每公斤6元補助，獎勵總量上限5萬公噸。

農業部表示，獎勵實施期間已於9月30日截止，受理申請則是到10月31日，中央畜產會將於收件截止後統一審查，目前皆尚未核發獎勵。

農業部表示，為求審查作業的周延性和公平性，農業部就監督機關職責，今晚已行文中央畜產會，請畜產會就公告的獎勵進口豬肉辦法，敘明釐清獎勵期間日期認定、獎勵審查方式和申請獎勵的順序，修改辦法後報送農業部。

農業部表示，獎勵時間應以畜產會公告日6月2日為起始日為宜，明定公告後釋出銷售加工者，才可符合獎勵對象的條件。

豬肉 農業部 畜產會 食安

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