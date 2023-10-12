憂台62線延伸宜蘭大塞車 新北基隆籲做好配套

國5塞車成家常便飯，台62線延伸宜蘭案路線定案，將從瑞芳到宜蘭礁溪宜6線。新北、基隆市政府都認為，這條路線確實能發揮效果，但台62線成為國5替代道路後，能否吃下車流，須做好管控配套。

台62線萬里瑞濱線又稱萬瑞快速道路，是橫跨基隆與新北的東西向快速道路，西起基隆安樂區大武崙，向南行經七堵區後轉東經暖暖區再到至新北瑞芳區瑞濱。

新北市交通局長鍾鳴時表示，1Y路線可銜接快速道路他認為沒有問題，也能發揮一定效果，但要作為國5替代道路，國1北部路段塞車嚴重，延伸路線能否吃下台2線、台9線量，要看實際數字才能判斷。台62線早期通車，暖暖到瑞芳路段地質條件不理想，讓車輛變「跳跳車」，要特別注意。

鍾鳴時強調，路網須全面性評估，這次只談瑞芳到礁溪宜6線，但新北端還有大華交流道銜接萬里台62延伸萬里、金山線也應該納入整體路網規畫，畢竟整體高達2千億，應更全面，發揮更大效益。交通局也建議路線勿過家門而不入，應考量新北貢寮、平溪、雙溪3區需求，評估增設匝道。

基隆交通處交通規畫科長林應成表示，台62線分流國5車流會有一定效果，目前假日國1接台62線的大華系統就會塞車，台62線車也多，未來恐加重車流負擔，如果分流過量，恐讓台62線大塞車，須做好合理車流的分配、管控，建議要改善道路，否則一旦塞車會影響基隆市區車流。基隆市警局建議，未來如規畫成替代道路，須加強違規取締。