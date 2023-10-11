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台中流感已11死…首宗疫苗不良反應通報 廠牌曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
依據疾管署監測資料，台中今年至昨累積68例流感重症，11人死亡。示意圖，本報資料照片
依據疾管署監測資料，台中今年至昨累積68例流感重症，11人死亡。示意圖，本報資料照片

依據疾管署監測資料，台中今年至昨累積68例流感重症，11人死亡。台中衛生局統計，公費流感疫苗本月2日開打，至昨有逾14萬人次接種，其中約6500人選擇打「高端」；台中現首宗流感疫苗接種後不良反應通報，30多歲女子接種「賽諾菲」後，出現眼腫、呼吸喘、心悸，就醫後獲改善。

衛生局說，疾管署統計資料顯示，近一周重症死亡1案為85歲護理之家住民，因呼吸喘、咳嗽有痰就醫，診斷為A流住院，10月3日因流感合併呼吸衰竭死亡。重症個案中尚有10名因肺炎及呼吸照護需求住院中，多為65歲以上長者或有慢性病個案。

衛生局說明，公費流感疫苗賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌，台中市採購逾81萬劑，至昨天上午9時，接種逾14萬人次，台中市自10月3日起，接種點都會公布接種廠牌，供民眾參考。衛生局表示，各廠牌公費流感疫苗都是經食藥署檢驗合格封緘後配送下來，提供符合公費資格民眾接種。

衛生局指出，部分民眾對高端有疑慮，避打高端。台中診所醫師施勝桓說，較特殊的是，該診所選擇高端、國光人數不相上下，至於為何會選高端？有的是新冠疫苗打高端，覺得沒什麼副作用，繼續當「高端勇士」，也有的經醫師解說下，得知高端流感疫苗是從韓國買進來的原液填充分裝，疫苗有經過WHO認定、也做過三期試驗，因此接受。

衛生局說明，台中市近三周類流感門診就診人次高於去年同期的門診就診人次，呼籲符合第一階段公費接種資格民眾，盡速接種流感疫苗，降低感染流感後併發重症風險。合約院所名單請至台中市政府衛生局網站的流感防治專區查詢

台中市施勝桓小兒科診所門口揭示公費流感疫苗廠牌，成人「高端／國光」、幼兒「賽諾菲」。圖／施勝桓提供
台中市施勝桓小兒科診所門口揭示公費流感疫苗廠牌，成人「高端／國光」、幼兒「賽諾菲」。圖／施勝桓提供

流感疫苗 衛生局 高端

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