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外送員籲立專法保障權益 勞動部：定期召開平台會議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
全國外送產業工會等數個外送工會今於立院群賢樓外開記者會，呼籲政府訂立專法，保障外送員勞動權益。記者葉冠妤/攝影
全國外送產業工會等數個外送工會今於立院群賢樓外開記者會，呼籲政府訂立專法，保障外送員勞動權益。記者葉冠妤/攝影

全國外送產業工會等數個外送工會今於立院群賢樓外開記者會，呼籲政府訂立專法，保障外送員勞動權益。對此，勞動部回應，已主動促成外送工會及平台業者的對話溝通，建立「外送工會與外送平台業者對話平台」，經過7月與9月兩次對話，雙方針對職災、平台介面、停權申訴與合理薪資等交換意見，部分議題已達成共識。勞動部官員說，預計11月將召開第三次平台會議，將持協助勞資雙方定期對話。

全台外送員人數破14萬人，但勞動權益卻未獲完整保障。日前UberEats片面變更薪酬計算方式，雖隨後宣布「暫緩實施」，仍引發全台各地的外送員今集結於立院前高喊「外送員要勞權、立專法要保障」，工會指出，西班牙已公布騎士法，歐盟也發布改善平台工作勞動條件的指令草案，台灣也應跟上腳步，儘速訂立專法。

對此，勞動部說明，外送員勞動權益是否訂定專法，涉及面向甚廣包括消費者、合作店家、貨運業、外送員及平台業者等，同時，實務上外送平台（貨運業者）與外送員間之勞務契約關係存有僱用或承攬關係，外送員工作時間有專職與兼職等不同態樣，會蒐集各方意見，並與各相關部會共同研議，完善保障外送員勞動權益。

勞動部強調，在外送員勞動權益法制評估過程中，所有保障外送員勞動權益相關作為仍會持續積極推動辦理，避免外送員勞動權益受損。勞動部官員說，已經建立勞資雙方的溝通平台，預計11會將召開第三次會議。

外送員 勞動部 勞資

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