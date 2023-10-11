憂鬱症女病友社區復健「格格不入」 精神醫提一建議

一位女性憂鬱症患者發文表示，自己在醫師建議下至社區精障者復健據點參加活動，但該復健據點會員多為思覺失調患者，自己較難與他們互動，久而久之便不想再到據點活動。精神科醫師表示，社區精神復健據點有些較難以病況分級，建議病友在選擇復健據點時先花一些時間挑選適合自己的場域。

新光醫院精神科主治醫師張尚文指出，精障者復健機構包括日間照護機構、精障者工作坊等，活動內容、組成成員各有不同；對憂鬱症患者而言，多會建議至日照中心、康復之家等單位，與其他病友互動，幫助改善病情，避免病人因憂鬱而不願出門，導致功能退化。

張尚文說，社區精神醫療機構中活動的病人，確實會因疾病別而在認知功能上有差別，例如思覺失調患者功能較差，憂鬱症、焦慮失眠的病患則功能較好，精障者復健活動若所收人數較少，較難進行「功能分級」，就會導致個案認為與病友「談不來」、幫助有限的情況。

大台北地區精神醫療資源充足，張尚文表示，以台大醫院、台北榮總等日間復健中心為例，因所收病患人數較多，團體治療時就能區分高功能組、低功能組，但有些會所只有20多人，難以分開進行復健活動，就會出現不同疾病別、功能程度者一起相處的情況，對高功能的病人而言，會認為互動上較為無趣。但復健環境中一定會有專業人員如精神科護士、心理師、社工師、職能治療師等從旁輔導協助。

張尚文建議，精障者在選擇精神復健機構初期，可以先花一些時間嘗試，就像選擇補習班一樣，若認為該場域不符合自身期待，也可轉換單位。以新光醫院為例，開設的工作坊包括製作糕點的工廠與泡沫紅茶店，有些病人傾向選擇不需與陌生客人互動的糕點工廠，也有人能適應需幫陌生客人點餐的紅茶店，「每個病人想要、適合的都不同。」

另外，張尚文也說，病友未必在哪間醫院治療，就在該院從事復健活動，醫院已提供門診、住院為主，社區復健政府推動在地化服務，在社區提供復健服務，病友可就地選擇合適的場所。比如因地域關係，不少家住三重的病人會到新光醫院看診，但復健時則可就近尋找據點即可。