專案進口雞蛋資金不足首融資 農業部：依金融法規辦理

政府專案進口雞蛋，今年3月到7月進口1.4億顆，預算如何使用，在立法院成為立委質詢焦點。立委要求公布進口雞蛋的採購合約，質疑採購進口雞蛋，中央畜產會是否有經過議價比價過程？要求審計部針對畜產會的預算使用必須審查；農業部表示，這是首度大量進口雞蛋，資金不足部分，也是第一次由畜產會向農業金庫進行融資，農業部會對畜產會進行督導。

立法院經濟委員會今天邀請農業部進行業務報告，同時，邀請農業部部長率中央畜產會董事長、審計部首長、經濟部部長就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」進行報告並備質詢。

立委吳宜玎質疑，畜產會採購進口雞蛋的錢到底怎麼來的？有5成擔保，負責擔保的是農信保基金，這是納稅人的稅金，一手來、一手去，不僅是拿來做政府專案，還是虧錢的專案，借貸單位借的錢，又是農漁民的存款，根據政府採購法第二條，受補助機關必須開標、比價驗收都有做到嗎？沒有公開讓全台貿易商知道要進口雞蛋？如果沒有幾個人知道，要如何說服大家有議價和比價？

農業部代理部長陳駿季表示，進口雞蛋由中央畜產會自有資金處理，不足的則以融資處理，畜產會向農業金庫融資15億元；生鮮食品不受到政府採購法規範，畜產會本身是法人，用自有資金作產銷調節，也有進行相關的比價與議價；畜產會代理執行長王旭昌表示，以巴西雞蛋為例，巴西蛋有兩個貿易商報價，畜產會進行比價。

吳宜玎說，公共工程委員會已經說明，進口殼蛋不適用採購法，但是，冷凍液蛋必須依照採購法的規定，但實際上，畜產會從2021至2023年共5筆冷凍液蛋進口都沒有公開招標；另提出今年6月2日中央畜產會公告獎勵進口豬肉，竟可以回溯到5月就進口，「有回溯獎勵的嗎？」而且5月進口量還有增加，大家怎麼知道6月2日會有這個獎勵辦法，要鼓勵大家進口，請使用公告讓更多人知道，大家只會覺得是在圖利。畜產會是否應該併回農業部，因為根本管不到啊。

陳駿季說，鼓勵進口後可以更快釋出到市場，有些買進口了不釋出，是因有些進口商會依據國內價格來決定釋出。畜產會是協助執行專案獎勵進口豬肉，必非5月申請就入案補助，是這段時間進口的，要釋出到市場，是鼓勵豬肉進口以後，5到10月間釋放到市場的貿易商，才獲得獎勵，回溯並不是圖利任何廠商。

經濟委員會召委翁重鈞表示，這次進口雞蛋的流程並不正常，畜產會發生甚麼事情，也不用承擔責任，規避政府採購法，也才會有這麼多進口蛋需要銷毀，最後造成一個部長下台。

中央畜產會代理董事長杜文珍表示，畜產會本來就有肩負產銷調節的責任，這是有史以來第一次用融資的方式辦理業務，也是第一次辦這麼大量的雞蛋進口，即便融資也是依照金融法規規定進行。